Volandri: è la Coppa degli italiani 

Volti stanchi, provati dall'impresa sportiva ma probabilmente anche dalla notte di festeggiamenti; e occhi che riflettono una gioia immensa. Gli azzurri di Malaga fanno ritorno in Italia e vengono accolti come eroi da una nazione che si è riscoperta nuovamente innamorata del tennis e dei suoi nuovi "moschettieri": Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e il "motivatore" Matteo Berrettini. «Stanchi ma orgogliosi», riassume Filippo Volandri. Il capitano non giocatore, che ha guidato la squadra dalla complicata qualificazione di Bologna al trionfo spagnolo, è il primo a parlare a nome di tutti i suoi "ragazzi". «Abbiamo scritto un pezzo di storia del tennis italiano», ha detto appena atterrato a Fiumicino mentre passeggeri e operatori aeroportuali gli chiedevano un selfie o una stretta di mano. Un bagno di folla che è quello di tutti gli italiani. «È la vostra Coppa: l'affetto degli italiani, anche dalla tv, che abbiamo sentito tutti in Spagna, è stato il motore che ci ha permesso di sollevarla. Ce la siamo meritata», ha aggiunto Volandri con in mano la "riproduzione" della Coppa Davis che viene data ai vincitori. E poi la stretta di mano e l'abbraccio con Nicola Pietrangeli: il capitano non giocatore dei Moschettieri azzurri vincitori della Davis nel 1976 a Santiago del Cile viaggiava con lui in aereo.

Grazie alla vittoria della Davis sull'Australia, l'Italia balza per la prima volta in testa alla classifica per nazioni dell'International Tennis Federation. Alle spalle degli azzurri, Canada, Australia, Spagna, Serbia, Croazia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Repubblica Ceca.

