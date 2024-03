Volandri: Cagliari, torneo speciale 

A Miami per vedere gli azzurri da vicino, per respirare la loro stessa aria, a un centimetro «da Sinner, che non è solo un tennista straordinario, ma anche un ragazzo eccezionale». Filippo Volandri, il capitano campione del mondo con l’Italia in Davis, è stato ospite ieri sera su Radiolina a “Il Cagliari in diretta”, piacevole virata sul tennis in una trasmissione – curata da Fabiano Gaggini, Valentina Caruso e Alberto Masu – che abitualmente è centrata sul calcio. E Volandri non ha risparmiato elogi e buone sensazioni sul prossimo Atp 175 di Cagliari: «Sarà un grande torneo, la entry list smebra quella di un buon 500». E rivelando quali siano i legami profondi con la città del Poetto: «A Tennis club di Monte Urpinu ho vinto il mio primo Challenger, battendo Nadal in finale. E poi il padre di Leonardo Pavoletti è stato il mio primo maestro».

Da Miami a Cagliari

Inevitabile un passaggio all’uomo del momento: «Sinner si sta allenando, la semifinale di Miami sarà difficilissima, con Medvedev l’asticella dovrà alzarsi ma sono fiducioso, è bellissimo che l’Italia arrivi in fondo in Masters 1000 con tre giocatori agli ottavi e uno, per ora, in semifinale». Le partenze “lente” in avvio di ogni match non preoccupano il ct azzurro: «Ha fatto un po’ di fatica per il clima all’inizio ma adesso lo vedo molto meglio, molto motivato, Jannik è un ragazzo straordinario, oltre che essere un tennista eccezionale». Anche grazie a Sinner il movimento sta crescendo a dismisura: «Grazie anche agli strumenti che la federazione ci mette a disposizione, è un periodo straordinario e poi ci sono anche tanti giovani che arriveranno».

Dietro l’angolo, manca appena un mese, il Sardegna Open di Cagliari. «Ci saranno molti big, una entry list che fa invidia a un 500, quasi tutti gli italiani di vertice e un livello internazionale altissimo», sottolinea Volandri, «il Tennis Club Cagliari lo ricordo bene perché lì ho vinto il mio primo Challenger contro Nadal, abbiamo giocato la Coppa Davis due volte, quello cagliaritano è un pubblico che spinge gli italiani, Sonego ha vinto lì non a caso». Volandri sarà a Cagliari dal 29 aprile al 5 maggio? «Potrei esserci, prima sarò al 1000 di Madrid, poi avremo da preparare la Davis, ma almeno un giorno ci sarò».

Gli azzurri

«Berrettini sta uscendo bene da un periodo difficile, ora ha il suo team molto ben strutturato. A Miami un virus intestinale non gli ha permesso di andare avanti, succede spesso ai tennisti, ma presto lo ritroveremo con una classifica importante. Su di lui stiamo investendo tanto perché è giusto che torni ai suoi livelli». Musetti, che sorpresa: «La sua presenza a Miami è stata quasi una scommessa, gli era nato il figlio pochi giorni prima, ma ha giocato un grandissimo torneo, agli ottavi si è arreso solo ad Alcaraz, il terzo del mondo». Diverso il discorso su Sonego: «Sta raccogliendo poco rispetto al lavoro che svolge, ieri ha cambiato coach salutando Gipo Arbino dopo oltre dieci anni, oggi ai grandi tennisti servono rapporti più professionali, lui a Gipo deve la sua carriera tennistica ma si interrompe solo il rapporto professionale, l’amicizia resta».

Il calcio

«Il mio rapporto con il calcio? Il Cagliari è quella squadra che bene o male alla fine la sfanga sempre, sono affezionato a Pavoletti perché è figlio del mio primo maestro di tennis e quindi il mio legame è doppio».

