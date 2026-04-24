Vola Lombardo, Latvala subito out 

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 1ª giornata del 9º Rally Costa Smeralda Storico, gara iconica firmata Ac Sassari che quest’anno, oltre alla validità per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e Regolarità a media 50 e 60, si fregia di essere il 2º round del Campionato Europeo Rally Pre 1992 Fia, la massima competizione per le storiche. Un colpo di scena al 3º intertempo della speciale d’apertura, la “Aratena 1”, ha escluso dai giochi il favorito, nonché campione europeo, Jari Matti Latvala, che ha danneggiato la Toyota Celica Turbo 4wd dopo un salto ed è stato costretto al ritiro. E così, dopo i doppi passaggi sulle speciali Aratena, Monti e Alà dei Sardi, al comando dell’assoluta di entrambe le gare, europea e tricolore, c’è il siciliano Angelo Lombardo, navigato da Roberto Consiglio su Porsche 911 Sc. Sul podio continentale anche i britannici Perez (che su Lancia Stratos ha vinto l’ultima speciale) e Pryce, mentre il 2º e il 3º del podio tricolore sono Smiderle e Ravaglia. Settimi assoluti e primi dei sardi sono Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu su Porsche 911 Sc.

La giornata decisiva

«Abbiamo avuto qualche problema sulla 4ª prova ma siamo contenti di essere in testa. Sapevamo che la 1ª giornata sarebbe stata più lineare, ma differenza si farà oggi», ha sottolineato il leader Lombardo. E così sarà, perché i quasi 100 km crono saranno molto impegnativi. Dopo l’assistenza ad Arzachena (8.15), i concorrenti affronteranno i doppi passaggi sull’inedita “Monti Canu” (10,08 km, 9.20 e 13), la classica “San Pasquale” (13,62 km, 9.55 e 13.35) e la “Aglientu” che, in versione extra large, sarà la più lunga della gara (24,14 km, 10.35 e 14.15). Al termine del 1º giro, il riordino ad Aglientu (dalle 11.10) e l’assistenza ad Arzachena (12.20). Gran finale al Molo Vecchio, dalle 16, con le premiazioni.

Classifica Europeo day1 : 1) Lombardo-Consiglio (Porsche 911) in 36’02”4; 2) Perez-Bowen (Lancia Stratos) a 15”1; 3) Pryce-Furniss (Ford Escort Rs1800) a 17”1; 4) Travaglia-Nalli (Bmw M3 E30) a 28”9; 5) Fassio-De Montredon (Porsche 911) a 32”3; 7) Farris-Pirisinu (Porsche 911) a 1’40”2.

Classifica Italiano day1 : 1) Lombardo-Consiglio (Porsche 911) in 36’02”4; 2) Smiderle-Marchi (Subaru Legacy 4WD Turbo) a 9”2; 3) Ravaglia-Nalli (Bmw M3 E30) a 29”8; 4) Rizzuto-Rizzuto (Porsche 911) a 1’05”7; 5) Lovisetto-Corda (Bmw M3 E30) a 1’11”4; 11) Farris-Pirisinu (Porsche 911) a 1’40”2.

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