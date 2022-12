Vola l’Esperia “casalinga” 

Esperia 74

Civitavecchia 61

Esperia Cagliari : Piras ne, Manca 4, Cabriolu 6, Chessa 4, Villani 7, Frattaroli ne, Picciau 8, Locci 7, Perez Da Rold 10, Fois, Garello 26, Sanna 2. All. Manca

Cest. Civitavecchia : Rizzitiello 2, Junovs, A. Bottone ne, Gianvincenzi, Genjac 23, V. Bottone 15, Spada 9, Radakovic 2, Taisner 10. Allenatore Briscese

Parziali : 19-16; 38-33; 58-46



L’Esperia in formato casalingo si rivela irresistibile anche per Civitavecchia e centra la quarta vittoria stagionale in C Gold. Nel 74-61 rifilato al quintetto laziale spiccano i 26 punti di Garello, ancora una volta trascinatore offensivo.

Partiti con le marce basse (subito 7-2 in favore degli ospiti), Villani e soci hanno accelerato già nel primo periodo mettendo in piedi un break di 9-0. Una volta guadagnata la testa nel punteggio, gli esperini non l’hanno più mollata, toccando anche la doppia cifra di vantaggio prima di andare al riposo lungo sul +5. Nel secondo tempo Civitavecchia ha moltiplicato gli sforzi per risalire, ma l’Esperia ha saputo difendere il vantaggio senza mai rischiare, prendendosi un altro successo limpido, autoritario.

«All’inizio abbiamo attaccato con frenesia», spiega capitan Stefano Chessa, «poi siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata seguendo il piano partita». Soddisfatto anche coach Manca: «Non era facile», commenta, «sentivamo la pressione di dover vincere dopo l’ultima sconfitta in trasferta. Siamo stati bravi nell’approccio e dopo la pausa lunga, quando una difesa forte ci ha permesso di chiudere la pratica. Bravi tutti».



