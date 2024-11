Vola la Tari, accuse e polemiche in Consiglio 

Alla fine di un pomeriggio simile a una corsa ad ostacoli, tra battibecchi, digressioni e liti sulla presenza domenica scorsa alla Fiera dell’eurodeputato Roberto Vannacci, il Consiglio dice sì a quella delibera che “ratifica” la proroga dell’appalto per la gestione dei rifiuti per almeno diciotto mesi, stanziando le risorse per i maggiori costi. Un provvedimento che «certifica l’aumento del costo della Tari non solo nel 2024», e i cagliaritani lo hanno già toccato con mano con la scadenza lo scorso 31 ottobre della prima rata, «ma anche nel 2025 e nel 2026», tuona l’opposizione. «Il costo del servizio è cresciuto perché, tra le altre cose, sono cresciuti negli anni i servizi accessori», come la corriera ecologia o le ecoisole, per esempio, «oltre a una maggiore rivalutazione», risponde l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «Con questa delibera stanziamo delle somme», per il 2026 sono poco più di 10 milioni, «poi vedremo se saranno messe a bilancio», aggiunge.

Il dibattito

E qui parte la bagarre. Giuseppe Farris, CiviCa 2024, spiega che «sappiamo tutti benissimo che quelle somme finiranno nel costo della bolletta della Tari. Non dite che state stanziando delle risorse ma che non le impegnerete». E poi: «Quanti sono esattamente i fondi destinati agli incentivi ai dipendenti che hanno lavorato alla progettazione dell’appalto e quanti sono quelli coinvolti?». La delibera, infatti, prevede (è un obbligo di legge) anche risorse per gli incentivi ai dipendenti. Su questo prova a fare chiarezza il sindaco: «Solo i dipendenti e non anche i dirigenti beneficiano degli incentivi, alla fine saranno un centinaio».

Le tensioni

Non bastano le parole di Massimo Zedda, seppure universalmente apprezzate dall’aula, a placare la tensione politica. «L’unica preoccupazione di questa amministrazione è aumentare la Tari», attacca Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «L’avete già aumentata quest’anno, con questa delibera la state aumentando di 7 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026. Costi in più che paghiamo grazie alla vostra scelta di continuare a puntare sul porta a porta, un sistema costosissimo che impone la maggior capacità di sopportazione ai cittadini», aggiunge. Concetto che dai banchi dell’opposizione rilanciano un po’ tutti: Corrado Maxia, FdI, parla di «sciatteria politica», Alessandra Zedda, Lega, punta il dito sulla «mancanza di coraggio nel fare scelte politiche per cercare di mitigare gli aumenti Tari», una via indicata più volte è quella di un dialogo con la Regione per trovare le risorse necessarie, «ma anche per dire la verità, cioè che state aumentando la Tari», aggiunge. La maggioranza difende la scelta di continuare a puntare sul porta a porta e vota la delibera che assicurerà lo svolgimento del servizio senza intoppi. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA