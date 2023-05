Vola giù con l’auto dal cavalcavia 

Un ferito, trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale, nell’auto distrutta dopo un volo di una decina di metri. Poteva essere anche più grave il bilancio dell’impressionante incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sella statale 131, in carreggiata sud direzione Cagliari, all’altezza di Monastir. Antonello Cau, sessantenne nativo di Monti, alla guida di una Lancia Musa, viaggiava in direzione del capoluogo regionale quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la cuspide del guard-rail che delimita il restringimento della carreggiata, a causa dei lavori di sostituzione proprio del new jersey centrale della Carlo Felice in corso da tempo. L’auto, scavalcato il parapetto, è precipitata sotto un cavalcavia, fracassandosi.

Le ipotesi

Guasto meccanico, distrazione o, più verosimilmente, alta velocità: queste le ipotesi sulla causa della sbandata. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada insidiosissimo proprio per il restringimento della carreggiata e che richiederebbe massima attenzione e prudenza. La Musa (intestata a una donna di Cagliari), secondo le ricostruzioni degli agenti del distaccamento di Sanluri della Polizia stradale che hanno eseguito i rilievi di legge, sarebbe arrivata ad alta velocità al ventesimo chilometro, all’altezza del discount Eurospin: lì la carreggiata verso Cagliari, da due corsie, si restringe a una. L’urto con il guard-rail in cemento ha fatto impennare il mezzo che è letteralmente volato, superando il guard-rail laterale per poi impattare contro il costone in cemento di un sottopasso della 131, dove si è praticamente sbriciolata.

Vivo grazie alle cinture

Impressionante la scena che si è presentata ai soccorritori. Antonello Cau, intrappolato nell’abitacolo della vettura semidistrutta, è salvo grazie alle cinture di sicurezza: le aveva allacciate, e lo hanno tenuto ben saldo al posto di guida. L’uomo è stato estratto dall’auto dai vigili del fuoco che lo hanno affidato ai sanitari del 118, intervenuto anche con l’elisoccorso: è rimasto sempre cosciente, tanto da fornire le proprie generalità ai soccorritori del 118, che lo hanno adagiato sulla lettiga, caricato sul mezzo aereo e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Personale dell’Anas ha messo in sicurezza la strada, mentre gli agenti della Polizia locale di Monastir hanno lavorato alla regolazione della viabilità locale.