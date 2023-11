Vola fuori strada a vent’anni 

Un colpo di sonno oppure una sbandata causata dall’asfalto viscido per la pioggia: sono due delle ipotesi all’origine della tragedia della strada che l’altra notte ha spento la vita, a soli 20 anni, di Cristian Medda, studente universitario di Giurisprudenza e barista nel fine settimana.

L’incidente, senza testimoni, è avvenuto intorno alle 3 della notte sulla Provinciale 58: la strada che collega Sanluri a Samassi, che il ragazzo percorreva sempre per raggiungere il posto di lavoro, un pub di Sanluri, e per fare rientro a casa, a Serramanna, dove il ragazzo viveva con i familiari. E proprio a Seramanna era diretto Cristian Medda, al volante della Renault Clio di proprietà della madre. Probabilmente era stanco, dopo le molte ore, la sera e la nottata, di lavoro. Aspettava solo di mettere la testa sul cuscino per riposarsi.

Tragedia

Nella casa di via Nazioni Unite, al di là della ferrovia, il giovane studente non è però mai arrivato. A svegliare i genitori, Maurizio Medda e Barbara Boesca, e la sorella Sara, è giunta la notizia, terribile.

L’auto condotta da Cristian Medda, lasciata Sanluri, ha percorso la prima parte della Provinciale 58, fatta di rettilinei interrotti da curve sinuose che taglia la fertile, pianeggiante campagna tra Sanluri e Samassi. Al chilometro 3 il dramma. Il ventenne, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo della vettura che è uscita di strada, andando a sbattere contro un piccolo ponte in cemento che sovrasta un canale di scolo, per concludere la sua corsa ormai incontrollata contro uno degli alberi di un uliveto a bordo strada.

L’incidente

È qui, ai piedi di un olivo, che la vita del giovane studente universitario e barista si è spenta in pochi, drammatici istanti. Senza che i soccorritori, i sanitari del 118, potessero fare nulla per rianimarlo: è morto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, che hanno messo in sicurezza il tratto di strada teatro della tragedia. Ai carabinieri di Lunamatrona, che hanno operato con i colleghi di Nuraminis e Sanluri, il triste rituale dei rilievi per determinare la dinamica dello schianto, e l’ancor più ingrato compito di comunicare ai familiari la notizia, terribile, della morte di Cristian.

Il cordoglio

La notizia si è diffusa a Serramanna nelle prime ore del giorno, ieri mattina, e l’effetto è stato di dolore e incredulità. “ Ma fillu de chini fiat? ” – “Di chi era figlio?” Nel mercato rionale, affollato, la domanda è riecheggiata a lungo, in quel rituale tipico dei paesi dove ci si conosce (quasi) tutti: «Povera mamma», il commento ricorrente.

In paese

«La morte di Cristian è una tragedia per tutta Serramanna», commenta il sindaco Gabriele Littera: «Le doti di questo ragazzo – aggiunge – ci fanno sentire un dispiacere ancora più forte. Era giovanissimo: vent’anni: Lo scorso dicembre era stato tra i 99 premiati con la borsa di studio che come Comune abbiamo istituito per i nostri studenti migliori. Era iscritto a Giurisprudenza, studiava e lavorava, ed è deceduto al rientro dal lavoro. Immaginiamo il dolore devastante della famiglia».

Ieri Littera ha fatto visita ai familiari del giovane deceduto, «per portare loro il cordoglio dell’amministrazione»; con lui la consigliera Veronica Medda, cugina dello sfortunato studente.

La tragedia di ieri ha ricordato quella avvenuta a Cagliari lo scorso settembre, quandro quattro ventenni avevano perso la vita rincasando. Angeli volati via troppo presto, come Cristian Medda.

RIPRODUZIONE RISERVATA