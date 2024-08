Vola dall’auto, 20enne muore sul colpo 

BRINDISI. Un gioco insensato o una chiusura malriuscita della portiera: Lorys Bellapianta, 20enne del Varesotto, è morto domenica notte cadendo dall’auto in corsa sulla strada per la spiaggia di Torre Santa Sabina, a pochi passi da Carovigno.

Lo slalom

Il decesso del giovane, che era in Puglia con amici per qualche giorno di vacanza, resta un enigma per i carabinieri. Di certo Lorys era seduto sul sedile posteriore di un’Opel Corsa. Con lui c’erano i suoi amici. Chi ha visto l’utilitaria passare sul rettilineo riferisce di un percorso a zig zag a velocità non sostenuta, concluso con il 20enne riverso sull’asfalto dopo essere rotolato per qualche metro: all’improvviso lo sportello si è aperto o è stato spalancato e Lorys, che probabilmente non aveva la cintura di sicurezza, è volato fuori dall’abitacolo. L’impatto sull’asfalto è stato tremendo: le ferite alla testa non gli hanno lasciato scampo.

Frontali moto-auto

Ora la Procura di Brindisi potrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause di un dramma che colpisce una famiglia già provata dal dolore, la morte del padre a causa di una brutta malattia due settimane fa. E purtroppo non è l’unico incidente mortale di questi giorni. Ieri in Calabria, sulla statale 106 ionica, un 40enne è morto dopo che la sua moto si è scontrata con un’auto. La vittima - Umberto Graziano, imprenditore edile di Corigliano Rossano, è arrivata senza vita all’ospedale di Cosenza. Stesso destino per due ragazzini, 17 e 16 anni, morti in due incidenti: uno nel Casertano, l’altro in provincia di Brescia. Il primo viaggiava con un 18enne, la loro auto si è scontrata con una Fiat 500 con a bordo due ragazze di 21 e 27 anni. Gli altri tre sono in ospedale. Il 16enne era in macchina con la fidanzata e la mamma di lei: lo ha ucciso un frontale tra Lonato (Brescia) e Castiglione delle Stiviere (Mantova). Un 44enne di Vigevano (Pavia) è annegato dopo che la sua auto, sfondando il guardrail di un canale, è finita in acqua. È stato invece fatale lo scontro tra la sua moto e un’auto per Nicolas Bartolini deceduto a 26 anni a Misano Adriatico (Rimini). A Firenze a perdere la vita è stato un 66enne dopo che il suo scooter è finito contro un’auto. In provincia di Vicenza, la più grave tra le nove persone ferite in un incidente sulla statale 47 Valsugana tra due auto e una moto è un bimbo di due anni. Elitrasportato in ospedale, è in Rianimazione.

