Vola dal ponte con l’auto: ferita 

Grave incidente stradale sulla statale 387 con un’auto volata oltre il ponte all’89esimo chilometro. La conducente, una casalinga di 28 anni, Carla Pitzalis, di Villaputzu, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale in codice rosso. Per fortuna, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Resta la spettacolarità e la drammaticità dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito che hanno agito al comando del maggiore Massimo Meloni, la donna ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, finita contro il guard rail, sfondandolo e precipitando dal ponte.

I soccorsi sono stati immediati: la conducente, cosciente ma con diverse ferite, è stata trasportata in codice rosso dal personale sanitario del 118 presso l’ospedale San Marcellino di Muravera dove è stata ricoverata in osservazione. Sul posto con i carabinieri di San Vito e dell’Aliquota Radiomobile, sono intervenuti anche gli operai dell’Anas per la messa in sicurezza della tratto di strada teatro dell’incidente.

