vola boston, lakers ancora ko 

Miglior squadra Nba nelle statistiche, i Boston Celtics hanno battuto gli Houston Rockets e sono rimasti ancora imbattuti in casa in questa stagione. Boston ha ottenuto il diciannovesimo successo in casa (145-113 il risultato). Jaylen Brown (32 punti) e Jayson Tatum (27 punti) hanno inciso più degli altri e permesso ai Celtics di portare il bilancio stagionale a 30 vittorie e 9 sconfitte.

Oklahoma City ha superato Orlando 112-100 e ha raggiunto Minnesota in testa alla West Conference con 27 vittorie e 11 sconfitte. I Thunder sono stati trascinati dal canadese Shai Gilgeous-Alexander, autore di 37 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. I San Antonio Spurs, orfani di Wembanyama per un leggero infortunio, sono stati battuti in casa da Chicago per 122-116.

Assenza di peso anche per due formazioni californiane. I Golden State Warriors, che hanno dovuto fare a meno del loro miglior giocatore, Stephen Curry, e sono stati superati dai Milwaukee Bucks (129-118) di Giannis Antetokounmpo (33 punti). Senza LeBron James, i Los Angeles Lakers hanno perso con Utah Jazz (132-125), nonostante i 39 punti di D'Angelo Russell.

