Vola ancora, Demontis! 

Le prime gare sono servite per saggiare la propria condizione, ora è il momento di fare sul serio. Domani e domenica ad Ancona si terranno i Tricolori Indoor Juniores e Promesse, dove la Sardegna sarà presente con 12 atleti.

A caccia del titolo

Il più atteso della spedizione è l’astista Andrea Demontis (Jm, Cus Cagliari): il primatista sardo, quest'anno capace di saltare 5,05, dovrà vedersela con Simone Bertelli (Safatletica Piemonte), con cui detengono l’attuale migliore prestazione nazionale stagionale e con cui si è già sfidato il 21 gennaio a Parma. Da seguire con attenzione anche l'oristanese Leonardo Porcu, da quest’anno alla Riccardi Milano, sui 60 hs e 60 piani Under 23 e gli ottocentisti Stefano Ferreri (Academy Olbia) e Ithocor Meloni (Pro Sesto): Ferreri gareggerà tra gli Juniores, Meloni tra le Promesse ed entrambi visto il loro spunto veloce potrebbero dire la loro in caso di una eventuale gara tattica. Per la Delogu Nuoro ci sarà sui 60 Riccardo Unali (Pm), il Cus Cagliari schiera Silvia Aru (Pf) sui 60 hs e 60, l’Amsicora Pietro Ceccatelli (Jm) sui 60. Nel lungo per la Tespiense c’è Eleonora Serra (Jf), nell’alto Marco Casu (Jm) della Sulcis Carbonia. La Cagliari Atletica Leggera presenta Federica Loi (Pf) sui 60 hs, l’Atletica Oristano Daniele Bianco (Jm) sui 60 e Maurizio Cabras (Jm) sui 60 hs.

Lai in Svizzera

Tra gli atleti sardi più attesi impegnati nel fine settimana spicca Luca Lai: lo sprinter dell'Athletic Club 96 Alperia, domani, gareggerà sui 60 a Magglingen dopo l’esordio del 15 gennaio in 6”65. Due giorni fa, è tornato in pedana Eugenio Meloni (Carabinieri) che al “Siena High Jump Contest” si è migliorato nell’alto con 2,17, chiudendo 2°.