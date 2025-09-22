“Voices of America” al Carmen Melis 

Venerdì alle 20 e sabato alle 19 al Teatro Carmen Melis prosegue “Rotte sonore”, nuova rassegna musicale del Teatro Lirico di Cagliari che prevede, per il secondo appuntamento, un accattivante concerto dal titolo “Voices of America”, con Nir Kabaretti (Holon, Israele, 1968), «direttore dall’immensa musicalità e calda personalità» (Zubin Mehta), che si esibisce, per la prima volta a Cagliari, alla guida di Orchestra e Coro. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il programma musicale, di ispirazione jazz e che strizza l’occhio al musical e alle sonorità americane, prevede: An American in Paris di George Gershwin; The Promise of Living from The Tender Land di Aaron Copland; Agnus Dei (versione per coro dell’Adagio per archi) di Samuel Barber; West Side Story: Symphonic Dances di Leonard Bernstein.

“Rotte sonore” è un ideale viaggio tra sonorità diverse ed atmosfere di paesi lontani nel tempo e nello spazio che guardano al jazz e al musical americano, ma anche all’opera lirica e alla danza europea e che, nei sette programmi musicali proposti, vogliono essere un appetibile preludio alle Stagioni d’opera e di danza.

La rassegna musicale vede impegnati e in primo piano l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari da settembre a novembre. Ognuno dei sette programmi musicali proposti è eseguito due volte e il complesso corale è impegnato in due programmi, in ruoli di assoluta rilevanza. Si tratta di concerti della durata di un’ora circa che non prevedono intervallo e, soprattutto, che si tengono tutti al Teatro Carmen Melis, sala più piccola e quindi più adatta ad un ascolto attento e coinvolgente che soddisferà di certo sia l’abbonato più esigente che il giovane più curioso.

