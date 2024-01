«Vogliono cancellare cinque corsi d’acqua» 

«Vogliono cancellare cinque affluenti del Rio Figu dal reticolo idrografico comunale». Il comitato Riconversione Rwm Iglesias, Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Disarmisti Esigenti, Usb Sardegna e Cagliari Social Forum lanciano l’allarme e si appellano all’amministrazione comunale di Iglesias: «Chiediamo di ripensare le decisioni già prese e di fornire tutte le spiegazioni del caso - si legge in un comunicato congiunto - e all’opposizione di non approvare la proposta e farsi portavoce delle istanze di salute e di benessere sociale».

Per le associazioni tutto nascerebbe dalla richiesta al Comune della fabbrica Rwm, di apportare una modifica del reticolo idrografico dell’area dove ha sede lo stabilimento, che è attraversata dal Rio Figu, considerato ad alto rischio di esondazione dal Piano per l’Assetto Idrogeologico regionale: «La Rwm chiede di cancellare dal piano ben 5 affluenti dello stesso Rio Figu - prosegue la nota - in quanto “non significativi”».Per questa sera è stato convocato un consiglio comunale straordinario, dove compare all’ordine del giorno la proposta di deliberazione sulla variazione del reticolo idrografico del territorio comunale e la riclassificazione del piano di assetto idrogeologico che, per le associazioni rappresenterebbe il primo passo verso la definitiva modifica da parte dell’autorità di bacino.

«Chiediamo rassicurazioni - si legge nel comunicato - perché potrebbe esserci la possibilità che dietro l’operazione possa esserci la volontà di consentire a Rwm di mettere a frutto gli ampliamenti ad oggi bloccati dalla decisione del Consiglio di Stato, ampliamenti che hanno comportato ingenti danni ambientali. In ogni caso prima del pronunciamento dell’Autorità di Bacino, effettueremo degli approfondimenti di natura tecnica da divulgare e su cui riflettere, oltre che di segnalare eventualmente all’autorità giudiziaria, quelle che potrebbero essere violazioni di legge».

Intanto l’assessora all’Urbanistica e Paesaggio del Comune di Iglesias Giorgia Cherchi specifica: «Il Comune non sta cancellando niente, semplicemente si è recepito uno studio tecnico di Rwm sul riadeguamento dei percorsi dei piccoli rii. Il Consiglio comunale non può decidere, l’organo preposto all’approvazione è l’agenzia regionale del distretto idrografico e noi non facciamo altro che prendere atto della proposta; è la legge che stabilisce che debba esserci una delibera del Consiglio. Occorre ponderare bene le parole - specifica Cherchi - ognuno si assumerà le responsabilità di quanto dichiarato, perché si agirà di conseguenza».

