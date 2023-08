«Voglio vincere ancora» 

Alghero. «Mi aspetto tanto da questo campionato. L’Alghero ha fatto di tutto per prendermi, mi ha corteggiato e convinto, visti il progetto e la squadra che ha allestito. Voglio dare il massimo e raggiungere l’obiettivo corale, vincere il campionato». Ha le idee chiare Giuseppe Meloni, nuova punta dell’Alghero, una neopromossa che si presenta con grandi ambizioni al campionato di Promozione.

Incubo dei portieri

Lo status di matricola non ha condizionato Meloni, che ha scelto la maglia giallorossa e, a dispetto delle 37 primavere, vuole continuare a essere l’incubo dei portieri avversari. «Conoscevo già qualche giocatore per essere stato suo compagno, come Marco Urgias per esempio, che mi ha raccontato l’ambiente e i tifosi sempre al seguito anche nella scorsa annata, in Prima categoria. Facevo il tifo per loro durante la stagione. Poi, a convincermi sono stati Alessandro Piras e il presidente Pinna: dopo un paio di chiacchierate al telefono ci siamo visti di persona e abbiamo trovato subito l’accordo».

Il nuovo torneo

Si prospetta un campionato equilibrato, con tante squadre che possono dire la loro per la vittoria finale. «Ce ne sono diverse che possono diventare regine della categoria», sottolinea Meloni, «l’Alghero sta allestendo una rosa per provare a vincere, ma è altrettanto vero che ci sono avversarie competitive come Usinese, Macomerese, Lanteri e Bonorva. Tutte possono essere insidiose, ma se ne devo dire una dico Usinese, che ha fatto bene lo scorso anno e vorrà ripetersi».

Tante avventure

Nella corsa verso il salto di categoria l’Alghero punterà forte sulle reti del suo nuovo bomber, che ha indossato ventuno maglie diverse in carriera, dall’Ischia al Budoni. «Mi sento sempre un eterno ragazzino che ha ancora la voglia di fare bene nonostante la carriera. Ogni anno si parte sempre da zero gol, quelli fatti prima non valgono. La mia fame di reti deriva anche dal fatto che io, magari, non sono bravo come altri dal punto di vista tecnico e allora punto a finalizzare le azioni, mi concentro su questo. Per noi la cosa principale è vincere il campionato. Se dovessi arrivare a 30 gol stagionali, aiuterebbe sicuramente la squadra a raggiungere l’obiettivo».

L’allenatore

A guidare la squadra dalla panchina ci sarà Gian Marco Giandon. «Conoscevo il mister di nome, non di persona. Ci siamo incontrati. Prima di accettare la richiesta dell’Alghero ho fatto una chiacchierata con lui. Mi è sembrata una persona molto preparata, in gamba, che vuole portare un bel calcio ad Alghero e in questo ci siamo trovati subito d’accordo». Senza problemi di modulo, visto che «mi trovo bene in qualsiasi situazione tattica, con o senza un compagno a fianco». A questo proposito, l’esperto bomber è «curioso di vedere Seck, attaccante come me, ne dicono un gran bene. Assieme possiamo completare un reparto importante».



