«Voglio una Provincia unita» 

A distanza di dieci giorni dall’elezione del presidente del Medio Campidano, Giuseppe de Fanti, 62 anni, sindaco di Guspini, da 30 impegnato in politica, racconta l’ente che verrà: «Sarà una Provincia aperta al dialogo con i due capoluoghi, Sanluri e Villacidro, ma anche con gli altri 26 Comuni, saranno loro a suggerire le priorità».

Guspini, il suo Comune era pronto ad abbandonare il Medio Campidano per Oristano. Trovarsi ora alla guida dell’ente non gradito che effetto fa?

«Il cambio di Provincia è stata una scelta democratica dei cittadini. Il quorum ha deciso di restare nel Campidano. È toccata a me la presidenza, ne sono onorato».

C’è stato 12 anni fa da assessore all’Ambiente, ora è tornato da presidente. Come l’ha trovata?

«È innegabile un progressivo smantellamento dovuto allo spostamento del personale e delle risorse verso il capoluogo di Carbonia. Alcuni settori sono gravemente carenti di risorse umane, di mezzi e di ambienti di lavoro adeguato. Stanno arrivano fondi dall’ex Provincia, oltre un milione di euro in questi giorni. C’è molto da fare».

Da dove si parte?

«Aumentare la pianta organica, il 15 prederanno servizio 5 figure col sistema della mobilità predisposta dal commissario Roberto Cadeddu. Seguiranno i concorsi, nel frattempo non escludo affidamenti esterni».

Come contate di intervenire?

«Viabilità, scuole ed ambiente sono i settori di competenza. Tra questi l’ambiente e le problematiche connesse, come le aree inquinate, la fauna selvatica e la caccia, avranno un’attenzione particolare. Intanto è imminente il dimensionante scolastico, ci opporremo alla perdita dell’autonomia del liceo classico».

Via il commissariamento, avanti la politica. Soddisfatto?

«Non è una questione di sentimenti, a ciascuno il suo».

Come sarà il rapporto con i dieci consiglieri?

«Tutti saranno coinvolti nelle decisioni. A ciascuno proporrò una delega. Liberi di accettarla. Di certo non ci sarà né maggioranza né minoranza, doveroso rispetto della parità degli eletti: 5 a 5».

Screzi fra candidati ed elettori in campagna elettorale e post elezioni. Sui banchi basterà la stretta di mano?

«Episodi isolati, nulla di più. Sono sicuro che lavoreremo insieme. Le divergenze emergeranno, contano i risultati. Saremo una squadra».

I primi malumori corrono sulla nomina del vicepresidente. Si troverà l’accordo?

«Credo di sì. Farò di tutto per evitare scelte non condivise».

Così anche per le nomine dei rappresentanti negli enti esterni, come il Consorzio industriale?

«Ne sono certo: unità è la parola d’ordine. La fiducia si acquista con una struttura politica solida».

