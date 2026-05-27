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Verso il voto.
28 maggio 2026 alle 00:08

«Voglio un paese intelligente» 

La scommessa smart di Claudia Sedda, che corre da sola a Gavoi 

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Gavoi. Lei corre da sola. E se vincesse la sfida del quorum, Claudia Sedda diventerebbe la prima sindaca di Gavoi. Quarantatré anni, direttrice di due Gal – Bmg e Marghine –, impegno costante nel fare del paese un epicentro d’Europa con l’associazione Malik, si è candidata per fare di questo villaggio incastonato nella Barbagia che respira cultura (emblema il festival letterario L’Isola delle Storie) e solidarietà una realtà ancora migliore. Raccoglie l’eredità di Salvatore Lai, decano dei sindaci sardi, che aveva come vice Rosangela Sedda, sorella di Claudia. È l’anello di congiunzione tra passato e presente. L’unico. Per il resto rinnovamento totale. Pensando al futuro. Con una prevalenza rosa: sette aspiranti al seggio, compresa la capolista, sono donne.

«Un paese intelligente»

Non è un caso che la lista si chiami “Smart Gavoi”. Claudia Sedda vuole amministrare una comunità intelligente «che tale è – spiega la candidata – quando usa la collaborazione, la partecipazione e l’innovazione, tecnologica e sociale, per migliorare la qualità della vita dei residenti, permanenti e temporanei. Vogliamo aprirci all’innovazione e creare nuove occasioni per chi sceglie di restare, tornare o vivere a Gavoi. Come i nomadi digitali e persone che, arrivate in Barbagia da lontano, non se ne sono volute più andare. Ad esempio due coniugi americani e una ragazza moldava, approdata sulle sponde del lago di Gusana con un progetto europeo.

Competizione mancata

L’unico avversario da battere sarà il quorum. La compagine che avrebbe dovuto far capo alla minoranza uscente non ha composto quella che sarebbe dovuta essere la lista antagonista. Senza comunicare il perché. Claudia Sedda avrebbe gradito che ci fosse. «Sì, credo che una competizione sarebbe stata positiva», risponde la candidata sindaca, «perché il confronto democratico aiuta sempre a migliorare idee, programmi e partecipazione. Oggi la sfida più importante è coinvolgere la comunità e superare insieme il quorum, perché votare significa scegliere di esserci e di costruire il futuro di Gavoi. Il messaggio che sento di inviare è semplice: partecipate. Al di là delle appartenenze, il voto è un gesto di responsabilità verso il paese e verso la comunità che vogliamo essere nei prossimi anni».

Il programma

Smart Gavoi nasce dall’idea «che nessuna comunità possa crescere davvero senza coesione, fiducia e collaborazione», sintetizza Sedda. «Il programma punta a costruire sinergie tra persone, associazioni, imprese e istituzioni per migliorare qualità della vita, servizi, scuola, lavoro e opportunità per bambini, giovani, adulti e anziani. Vogliamo un paese più unito, curato e partecipato, capace di valorizzare identità, cultura e ambiente».

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