«Voglio tornare nella mia Sardegna» 

Idraulico di professione, dopo aver girato il nord Italia con una parentesi nelle farm australiane, Marco Ortu, 35 anni di Guspini, vuole tornare a casa. Questa esperienza gli ha permesso di collaborare con aziende prestigiose, partecipando alla realizzazione di grandi opere come aeroporti, acciaierie, ospedali, hotel di lusso e centrali di teleriscaldamento. Ora, però, il richiamo della Sardegna è troppo forte, impossibile da ignorare, ma l’idea di non trovare lavoro lo preoccupa non poco. «In provincia di Bergamo non riesco più a vivere bene. Nonostante sia un posto bellissimo e abbia conosciuto persone che porterò sempre nel cuore, lavorare non è tutto. In un luogo così ricco di opportunità lavorative, manca il tempo per godersi la vita. Il mio concetto di felicità ora include anche il poter stare nella natura», racconta.

L’appello

La famiglia è una delle ragioni principali che hanno spinto Marco a decidere per il ritorno in Sardegna. «È ciò che mi fa stare bene. Lascio un posto ricco di opportunità lavorative ma povero di umanità per tornare in un luogo magari meno prospero economicamente, ma certamente più ricco di valori umani», spiega. In Sardegna arriverà a metà ottobre. Con entusiasmo, lancia un appello per trovare un nuovo impiego: «Aiutatemi a trovare un impiego nel mio settore, la voglia di lavorare non mi è mai mancata. La mia più grande fortuna è credere nella mia passione, che mi ha sempre spinto a puntare più in alto».

Marco ha iniziato a lavorare a 16 anni e, spinto dal desiderio di crescere professionalmente, si è trasferito a Bergamo a 18 anni. Dopo 12 anni di lavoro, una pausa di un anno in Australia per lavorare nelle aziende agricole locali, all’avventura. «Rientrato in Italia, ho lavorato a Imola e ho coltivato la mia passione per i motori, seguendo eventi come la Formula 1 e la Superbike», aggiunge. Le auto sportive sono una delle sue più grandi passioni, un motore che lo spinge a credere in se stesso.

Recentemente è tornato a Bergamo e ha deciso di specializzarsi nella saldatura in carpenteria di alta qualità. Tuttavia, la perdita del padre a gennaio lo ha portato a riflettere profondamente sulla sua vita e sulle sue priorità. «Ho iniziato a vedere le cose in modo diverso, voglio tornare in Sardegna per lavorare e stare vicino alla mia famiglia e agli amici più cari».

Il futuro

Ora, l’obiettivo è ritrovare la serenità e l’umanità che dopo molti anni da emigrato sente mancare: «Voglio vivere una vita più equilibrata e cercare un nuovo equilibrio tra lavoro e vita personale».

