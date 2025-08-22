Si infittisce il giallo della morte di Giovanni Marchionni, il ragazzo di Bacoli (21 anni) trovato privo di vita, la mattina dell’otto agosto, nella cabina di uno yacht ormeggiato a Portisco. Ieri pomeriggio, per diverse ore i consulenti della pm Milena Aucone, hanno esaminato alcuni settori del Gravia (la barca della tragedia). Gli accertamenti tecnici si sono concentrati sul vano batterie e sul serbatoio delle acque nere dell’imbarcazione. La pm aveva chiesto di rilevare tracce di sostanze tossiche, potenzialmente letali e in astratto ricollegabili al decesso del giovane e non è stata trovata alcuna anomalia, almeno per ora, che spieghi le presunte esalazioni mortali. Erano presenti i legali della proprietaria dello yacht, Anna Di Luggo (che non è indagata), gli avvocati Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto, e i legali della famiglia della vittima, Gabriele Satta e Maurizio Capozzo. La direzione dell’Inail di Napoli ha aperto un fascicolo ipotizzando, di fatto, una morte bianca. Ma la Procura di Tempio appare più prudente, i consulenti dovranno svolgere ulteriori accertamenti. Resta la domanda, come è morto Giovanni Marchionni?

«Il mio Giovanni»

La madre del ragazzo di Bacoli, Ines Marrone, ha pubblicato un post: «Non ho paura della morte, credo che esista da sempre un giorno già segnato, ma se l'8 agosto non era il giorno del mio Giovanni, io voglio sapere perché è morto». È la domanda che continuano a farsi tutti a Bacoli. E anche il sindaco del centro campano, Josi Gerardo Della Ragione, è intervenuto sui social: «Ci stringiamo ancora più forte ad Ines, mamma di Giovanni Marchionni, che chiede solo una cosa. La verità. Tutta la comunità bacolese è compatta al fianco della famiglia del giovanissimo lavoratore. La direzione generale dell’Inail Campania ha avviato un’indagine per accertare l'eventuale sussistenza di un infortunio sul lavoro, siamo tutti fiduciosi dell’operato della magistratura. C’è però una cosa che non si può più accettare. Ascoltare gli avvocati dei proprietari dello yacht dire che questo angelo bellissimo era su quello yacht, in Costa Smeralda, in vacanza. Non si può ripetere una bugia mille volte, sperando che diventi la verità». La pressione sulla Procura di Tempio sta salendo, il caso di Giovanni Marchionni ormai ha una rilevanza nazionale. Ma anche il forte comparto nautico olbiese vuole sapere che cosa è successo a Portisco.

