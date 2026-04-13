«Voglio riavere la mia casa» 

«Non riesco a rientrare in possesso della mia casa perché la mia inquilina non vuole andare via. Nonostante io abbia seguito tutte le regolari procedure per non crearle problemi, si rifiuta di uscire e io non so più che fare». Sara Giada Gerini, 46enne di Carbonia, non è una che si piange addosso e la sua storia lo dimostra: sorda dalla nascita, le sue battaglie per i diritti dei sordi hanno raggiunto un successo mondiale così come la sua passione per lo sport che, oltre ai successi internazionali da atleta, l’ha portata a guidare la nazionale italiana femminile di Beach volley Sordi che di recente ha conquistato il bronzo mondiale. Eppure ora ha la sensazione di combattere una battaglia contro i mulini a vento: tentare di riavere la sua casa le sta costando una marea di soldi e tanto stress. E presto si ritroverà senza un tetto.

L’immobile

«La casa che ho acquistato con tanti sacrifici nel 2009 – racconta – si trova nell'hinterland di Cagliari. È il mio unico bene. Nel 2019 mi sono trasferita a Palermo ma l’anno scorso ho vinto un concorso che mi ha permesso di rientrare in Sardegna ed ero felice di rientrare nella mia casa». Il contratto d'affitto stipulato con l’inquilina era chiaro: «Non sarebbe stato rinnovato perché la casa mi serviva per il mio rientro lavorativo. L’inquilina era a conoscenza delle tempistiche da molto tempo e le aveva accettate. Oltre al preavviso formale di 6 mesi, sapeva già da prima che la casa le sarebbe stata richiesta». Il contratto è scaduto a fine dello scorso ottobre e lì è cominciato il dramma: «Ha deciso di non andare via facendomi chiaramente capire che, avendo un figlio a carico, non sarei riuscita a farla uscire dalla mia casa».

L’attesa

Sperando di trovare una soluzione civile, nonostante la casistica nazionale veda da sempre i proprietari di casa soccombere a causa di diritti negati dalla burocrazia, Sara ha cercato una sistemazione temporanea d'urgenza: «Ma il temporaneo sembra diventare eterno. - continua - Da mesi vivo un incubo, viaggiando tra la casa dei miei genitori a Carbonia e Palermo, dove ho il mio centro udito di riferimento per le protesi acustiche. Nel frattempo il giudice ha già convalidato lo sfratto esecutivo, ma i tempi della burocrazia sono lentissimi e io non ho più tempo. A metà maggio devo lasciare il mio punto d’appoggio a Cagliari e non avrò più un tetto. Non posso pagare io il prezzo dell'inefficienza della burocrazia che non fa chiudere in tempi decenti le procedure di sfratto. La casa è mia, e il problema abitativo dell'inquilina deve essere risolto dalle istituzioni, non sulla mia pelle, sulla mia salute e sui miei risparmi. Non trovo giusto che io debba fare da ammortizzatore sociale per lo Stato». Ha ricevuto tanta solidarietà da privati cittadini: «Mi hanno ospitata e non smetterò mai di ringraziarli, ma non è giusto che siano i cittadini a farsi carico di un problema che va affrontato con l’efficacia che le attuali leggi non garantiscono».

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