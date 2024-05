«Voglio portare i detenuti sul palco» 

Un piccolo teatro all’interno della parrocchia Corpus Domini di Bologna è dove tutto ha inizio. Solo un gioco, per seguire gli amici. Da quel momento sono trascorsi più di trent’anni e Fabrizio Passerotti non ha mai smesso di andare in scena. E adesso, da attore affermato, ha un sogno. Dopo aver condotto un laboratorio teatrale nel carcere di San Daniele, a Lanusei, vuole portare i detenuti in scena.

In scena con Dario Fo

«Sono nato 48 anni fa in Toscana, da padre di Pistoia e madre di Baunei. Fin da bambino, almeno una volta all’anno, tornavo in Sardegna per riunirmi con metà della mia famiglia. Qui mi sento come a casa, un legame indissolubile, tanto che oggi mi divido fra la campagna toscana e quella baunese», racconta. Si appassiona subito al teatro, fra un lavoro e l’altro, stage e compagnie teatrali. Nel 2006 si diploma alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna, ed è proprio durante gli anni bolognesi che ha la fortuna di recitare con grandi attori, fra tutti Dario Fo. «È stato un caso, quel giorno ero lì per lavorare come tecnico delle luci. Uno della sua compagnia ebbe un problema, per cui chiesero se in sala fosse presente qualche attore. Mi proposi e andò bene, mi presero e feci un paio di repliche dello spettacolo insieme a lui. Una grande fortuna», ricorda Fabrizio. Nel 2015 decide di dedicarsi al teatro di narrazione.

Sardegna a teatro

Da monologhista, sceglie di raccontare storie legate alla Sardegna, come quella di Peppino Mereu, del bandito Samuele Stochino, di Eva e Petra e l’eccidio di Bugerru. «Faccio anche tanti laboratori di teatro nelle scuole – continua - , sia in Toscana che in Ogliastra e insegno, come formatore, a bambini e ragazzi. Lavorare con loro è un’esperienza bellissima, tanti giudicano i ragazzi di oggi come tremendi, io invece ho scoperto cervelli attivi e intelligenti». All’inizio di quest’anno ha preso la nuova sfida: il laboratorio di teatro in carcere. L’iniziativa fa parte del Progetto Lib(e)ri della cooperativa sociale Schema Libero, in parternariato con la società Oleaster che gestisce il Sistema Bibliotecario Integrato del Nord Ogliastra, l’associazione I Girasogni, le cooperative L’Aquilone e Mimosa, le biblioteche e i Comuni dello sbino. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura.

«Al San Daniele tra amici»

«È la prima volta che mi approccio al mondo del carcere. Inizialmente mi aspettavo una certa diffidenza da parte dei detenuti, più tristezza. Poco interesse. Sono rimasto sbalordito, è come se fossi entrato in una comitiva di amici. C’è stata subito grande empatia, affiatamento, sia con me che fra di loro. Al di là degli errori che hanno commesso, io credo che la persona debba essere valutata nella sua totalità e non per quell’errore. Ho trovato delle persone attive, divertenti, che hanno voglia di fare, di esprimersi, di socializzare, di vivere», racconta. L’obiettivo è che il gruppo di venti detenuti – guidati da Passerotti e da un’operatrice che lo affianca - faccia esperienza di scambio, condivisione, bellezza, di un nuovo modo di raccontare e raccontarsi. «Ho notato anche da parte degli agenti penitenziari una grande empatia nei confronti dei carcerati stessi – continua -, c’è un livello di umanità molto alto. Ho visto rispetto nei confronti dell’essere umano, questa cosa è lodevole». Il grande desiderio di Fabrizio Passerotti è preparare uno spettacolo con tutti i detenuti della Casa circondariale e mandarli in scena. Attori per un giorno. «Al di là del fatto che potrà esserci un pubblico o meno - conclude - servirà a loro per mettersi in gioco, per trovare la forza di salire su un palco»,

