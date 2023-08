«Voglio il mio bimbo» 

La donna di 24 anni che ha abbandonato il figlio a Taranto ha manifestato l'intenzione di riconoscere il bimbo. La donna è stata ascoltata in ospedale: la Procura minorile ha preso atto di quanto dichiarato dalla donna alla quale è stato spiegato che sull'affidamento andranno fatte delle valutazioni. La donna ha partorito nel bagno della donna che assiste, recidendo poi da sola il cordone ombelicale e gettando la placenta nella spazzatura. La mattina seguente ha lasciato il piccolo in una busta rigida della spesa, avvolto in una copertina e con un peluche.