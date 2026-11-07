«Voglio guarire e tornare alla mia vita» 

Tre settimane di coma farmacologico, lotta quotidiana contro un’aggressiva infezione batterica, un quadro clinico che all’arrivo in ospedale lasciava poche speranze. Eppure Antonio Murgia, 50 anni compiuti proprio tra i letti del reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu, è ancora tra noi. Sveglio, tenace, sorretto da una voglia di vivere che lascia increduli gli stessi medici.

La raccolta

Per lui - una vita passata tra la passione per la falegnameria e il nuovo lavoro di magazziniere, con l’amore incrollabile per mountain bike e due ruote - il calvario è iniziato il 27 settembre scorso, di rientro da un motoraduno tra Barumini e Las Plassas. Un incidente la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Gravissimo il trauma: la perdita dell’arto inferiore destro al momento dell’impatto e la lotta tra la vita e la morte.

«Ma non voglio guardarmi indietro», sostiene adesso, aggiungendo che «il mio unico obiettivo è rimettermi in piedi, guarire e tornare alla mia vita, al mio sport, alle mie passioni e ai miei amici». Un obiettivo sorretto dall’aiuto degli amici di una vita, che hanno lanciato una raccolta fondi su GoFoundMe per sostenere le spese più urgenti: in pochi giorni sono stati raccolti 15.600 euro.

«Un miracolo»

I medici definiscono «un miracolo della natura» la tenacia di Murgia, che affronta con coraggio quanto successo chiedendosi come possa essere accaduto proprio a lui, appassionato di due ruote dall’età di 15 anni. A salvargli la vita nell’imminenza dell’impatto è stata la prontezza di un amico, che gli ha stretto una cinghia per bloccare l’emorragia, unitamente all’intervento di un medico di passaggio che ha coordinato i soccorsi nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza medicalizzata.

In ospedale

Antonio è arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate: «È già un miracolo che sia arrivato vivo in ospedale e che abbia superato gli interventi e le settimane successive», sottolineano i familiari, presenza costante al suo fianco: «Ha perso la gamba al momento dell’impatto e l’asfalto ha devastato i suoi tessuti. I medici del reparto di Rianimazione stanno facendo un lavoro enorme per debellare un batterio pericoloso ed evitare ulteriori complicanze come la disarticolazione. Se tutto andrà bene procederanno con la ricostruzione della cute».

Trasferimento

Per il 50enne, appena sarà fuori pericolo, si prospetta la possibilità di trasferimento in un centro altamente specializzato nella penisola, idoneo sia dal punto di vista della chirurgia sia per la riabilitazione protesica e posturale, essenziale per riacquisire la massa muscolare dopo oltre un mese di allettamento e la frattura al bacino. Un percorso lungo e oneroso che vedrà la famiglia impegnata al suo fianco in questo percorso e che dovrà valutare successivamente anche eventuali abbattimenti delle barriere architettoniche.

L’affetto

In questo dramma, c’è la grande risposta di affetto giunta da ogni parte: «Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che ci stanno vicino, chi manda un pensiero, fa una telefonata o dedica una preghiera. Questo calore dà ad Antonio una carica pazzesca per continuare a combattere».

La strada sarà lunga, ma la forza d’animo è incredibile. Murgia deve rialzarsi e riprendere in mano la sua vita: «Lo aiuteremo in tutto e per tutto per farlo tornare, anche solo per una passeggiata o una pedalata leggera, a sorridere alla vita».

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