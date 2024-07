«Voglio guardare  negli occhi Igor: deve dire la verità»

«Voglio un faccia a faccia con lui, deve guardarmi negli occhi e dire la verità». Andrea Deidda è sotto choc. Da poche ore ha avuto la conferma del Ris: il sangue trovato vicino al Ponte romano lungo l’Orientale Sarda, comune di San Vito, è quello di sua sorella Francesca, la 42enne di Elmas scomparsa da San Sperate il 10 maggio.

Il confronto

Da due settimane il marito di lei, Igor Sollai, camionista 43enne di Assemini, è in carcere con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere: è con lui che Andrea vuole un confronto. «Non può continuare a mentire. Se anche al prossimo interrogatorio con il giudice dovesse professarsi innocente, farò richiesta di entrare in carcere per incontrarlo. Mi conosce da quando ero un bambino, voglio che quelle cose le dica a me se ha il coraggio, che lo faccia guardandomi negli occhi. Non potrà mentire». Andrea Deidda, 31enne impiegato in un call center, ha conosciuto Igor Sollai quando aveva solo quattro anni. Lui e Francesca stanno insieme da sempre, nel 2009 il matrimonio e poi il trasferimento a San Sperate nell’abitazione di viale Monastir messa sotto sequestro dalla Procura di Cagliari e passata al setaccio dagli investigatori a caccia di elementi utili per fare luce su un mistero lungo più di due mesi. La donna, anche lei impiegata in un call center come il fratello minore, è sparita nel nulla il 10 maggio, una lettera di dimissioni inviata in ufficio e neppure una telefonata alle colleghe. Sono state loro le prime a impensierirsi: le hanno scritto una mail che avrebbe dovuto suscitare in lei una reazione che, però, non c’è stata. Da qui la telefonata allarmata al fratello che dopo aver tentato inutilmente di parlarle al telefono e ricevendo messaggi ambigui ha fatto denuncia ai carabinieri. «Ho capito subito che non era lei a rispondere ai miei messaggi, ora Igor dica dov’è Francesca», aveva detto il giorno dopo l’arresto del cognato, prima ancora dell’interrogatorio di garanzia nel quale Sollai si è dichiarato innocente. A una settimana dall’inizio delle ricerche, però, e con le prime risposte arrivate dai laboratori che confermano che i reperti (sangue, un brandello di felpa e bite dentale) sono proprio quelli di Francesca, Andrea non può tacere. «Sentire la parola “sangue” mi ha fatto male, fino a questo momento ho sperato che almeno mia sorella non avesse sofferto. Ma sapere che in quelle campagne hanno trovato le sue tracce è stato un colpo durissimo».

La fiaccolata

Nelle ultime settimane Andrea Deidda ha rincorso a fatica la vita cercando la forza di reclamare giustizia per quella sorella scomparsa, l’unico pezzetto di famiglia che gli è rimasto dopo la morte dei genitori. Domenica scorsa alla fiaccolata che ha attraversato le vie di San Sperate, ha lanciato l’ennesimo appello al cognato. Ora la decisione di varcare le porte del carcere per andarlo a trovare, per guardare negli occhi quel fratello acquisito e convincerlo a dire tutta la verità.

