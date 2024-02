«Voglio di nuovo sentirmi un giocatore» 

Roma. «Ciò che mi interessa è tornare a competere con i migliori. Non andrò a Indian Wells ma partirò dal Challenger di Phoenix (12 marzo) e Miami e poi ci sono i tornei sulla terra». Matteo Berrettini fissa in una conferenza stampa “virtuale” gli appuntamenti per il rientro dopo il lungo stop. «Volevo ringraziare tutti per pazienza e rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. Il rientro in campo sarà a breve, sto bene mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare una bella annata», è l’esordio del romano che ammette anche la fine della relazione con Melissa Satta. «Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere e rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a sentirmi giocatore e lo ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho voglia di sentirmi di nuovo giocatore. Sento una bella energia».

«Voglio giocare a Roma, dove manco da due anni e la cosa mi fa molto male», dice, «il sogno rimane quello di vincere un grande torneo. Il 2024 non sarà l'anno in cui rincorrerò uno Slam», aggiunge, «cercherò di arrivare il più avanti possibile perché è il torneo a cui tengo di più. Sinner? È uno dei favoriti ovviamente, se non lo è lui... Poi c'è la stagione sulla terra che è molto dispendiosa, però è uno dei favoriti». A proposito: «La prima volta che ho giocato con Jannik a Montecarlo ho capito che era speciale. Ho grandissima stima per lui, ci sentiamo spesso e mi sta aiutando molto. Sta facendo cose pazzesche, è un grande stimolo anche per me».

