«Vogliamo vivere dignitosamente» 

I problemi sono molteplici, tra discariche a cielo aperto, capannoni abusivi, topi, fogne che scoppiano, cattivo odore e buche. E i residenti di piazza Medaglia Miracolosa da anni si ritrovano a fare i conti con il degrado quotidiano. Per questo il Comune ha deciso di scendere in campo organizzando un sopralluogo con le commissioni Ecologia urbana e Politiche sociali, presiedute rispettivamente da Francesca Mulas e Rita Polo. Ieri alle 16.30 l’incontro con i cittadini per ascoltare le loro istanze e predisporre interventi in una zona «dove le istituzioni sono mancate».

La rabbia

Eleonora Gessa vive in piazza Medaglia dal 1984 e lavora nella scuola dell’infanzia al centro della piazza. «Il disagio maggiore riguarda il fattore igiene, l’immondezza viene buttata ovunque e i topi proliferano», spiega. «In più, da anni chiediamo di sostituire i tombini pericolanti e non abbiamo riscontri». Antonella Raffo, invece, nella piazza ci ha trascorso una vita. «Abito qui da quando non c’era niente, le strade si allagavano, ma la gente era più civile. Oggi è impossibile stare, ma io non voglio andarmene, abbiamo il diritto di vivere dignitosamente». Lisa Ferreli è residente invece da due anni, che sono bastati per rendersi conto delle difficoltà. «Questa sarebbe una piazza bellissima, ma tra le discariche e l’illuminazione non funzionante è impossibile attraversarla. Così si viene a creare un ghetto, e noi non vogliamo diventarlo». Un altro serio problema riguarda la scuola dell’infanzia: al confine con il cortile si trovano dei capannoni abusivi che hanno delle telecamere puntate proprio verso la scuola.

La commissione

Al termine dell’incontro i cittadini si sono dichiarati soddisfatti per essere stati ascoltati dopo anni di silenzi. «Credo molto nel valore della comunità, continueremo ad ascoltare le persone per lavorare insieme a loro e far sì che questa piazza venga frequentata da tutta la città», spiega Francesca Mulas. «Vogliamo stare vicini e conoscere a fondo le realtà dei quartieri, vedere che si stanno formando tanti comitati spontanei è un buon segnale», aggiunge Rita Polo.

L’impegno

Al sopralluogo erano presenti anche le titolari degli assessorati all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, e alle Politiche sociali, Anna Puddu. «Da oggi partiamo per un cammino che non sarà facile, ma crediamo di poter riqualificare questa piazza, i cittadini lo meritano», sono le parole di Giua Marassi. «Cagliari deve essere una città unica, non possono esserci interruzioni tra i quartieri: siamo a 500 metri dal polo universitario e non è pensabile un degrado di questo tipo». La collaborazione tra gli assessorati sarà fondamentale. «Per restituire dignità agli spazi collaboreremo con tutta la Giunta, specialmente con la Pubblica istruzione per quanto riguarda la scuola materna», conclude Anna Puddu.

