«Vogliamo un’ambulanza per Costa Rei» 

Impensabile andare avanti ancora senza un’ambulanza in località Costa Rei, come sta accadendo ormai da tre anni. E così stavolta i cittadini provano a giocare d’anticipo con una richiesta scritta indirizzata all’Areus e al Consiglio regionale appena insediato: «La località balneare del Comune di Muravera – sottolinea Luciano Zerbi, il presidente del comitato dei cittadini di Costa Rei – sia ricompresa nel piano di potenziamento estivo 2024. L’Areus renda disponibile direttamente sul territorio di Costa Rei un’ambulanza o qualsivoglia mezzo che possa consentire con celerità e prontezza gli interventi di soccorso, andando così a proteggere la vita di circa quarantamila persone che nei mesi estivi popolano questa località».

Il racconto

Lo stesso Zerbi nel 2021 rischiò la vita: «Mi sentii male all’improvviso – ricorda – e non so come sarebbe andata a finire se non ci fosse stato un amico che con la sua auto mi portò al pronto soccorso. Grazie a lui non ho perso quei venti minuti necessari a un’ambulanza per arrivare a Costa Rei. Un tempo fondamentale per salvare le vite, ecco perché non possiamo prescindere dall’avere un mezzo di soccorso sul posto».

La lettera scritta dal comitato dei cittadini è stata inviata per conoscenza anche al sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Mi fa piacere che i cittadini siano in prima linea per richiedere servizi imprescindibili. Noi, come Comune, stiamo lavorando incessantemente su questo fronte. Proprio nei giorni scorsi – aggiunge il primo cittadino – ho avuto un incontro con i responsabili dell’Areus che sono pronti ad attivare la postazione del 118 a Costa Rei».

La sede

Il nodo è proprio quello della sede: «L’Areus – dice ancora Piu – ha visionato i locali dove lo scorso anno abbiamo attivato la guardia medica turistica ma gli spazi non sono sufficienti anche per il 118. Abbiamo in mente un’altra postazione, contiamo di chiudere entro questo mese. Di certo Costa Rei non può più restare sguarnita».

Il servizio di guardia medica turistica estiva è stato riattivato lo scorso 2 luglio, dopo due anni di stop. La sede è nei locali comunali di via Ichnusa, nella chiesetta di Nostra Signora di Bonaria. Un locale che è stato completamente ristrutturato per essere messo a disposizione dell’azienda sanitaria. Adesso via alla ricerca di un secondo locale per la postazione del 118. «Sono entrambi servizi fondamentali – conclude Agus – per garantire ai nostri ospiti una vacanza in piena serenità».

