«Vogliamo una viabilità alternativa» 

Il ponte sulla Provinciale 4 che collega San Sperate a Villasor chiuderà per lavori di messa in sicurezza. Questo è noto. Non si sa però quando succederà, né se al momento della chiusura sarà già attiva una viabilità alternativa. E intanto i tanti agricoltori, lavoratori e imprenditori che ogni giorno attraversano quel ponte per necessità sono in allarme.

Il comitato

Tanto è bastato alla creazione di un comitato spontaneo che al momento conta 50 iscritti (in aumento) e che raccoglie i cittadini che si sentono lesi da questa situazione. La situazione sembra in stallo: da un lato la necessità di intervenire in tempi brevi per sfruttare la bella stagione, dall’altro quella di guadagnare tempo per creare una viabilità alternativa.

Dal comitato “Oltre il ponte” fanno sapere che non è messa in discussione l’utilità della sostituzione dei piloni in cemento con tiranti in metallo per garantire una rinnovata stabilità strutturale. «Abbiamo chiesto che i lavori inizino il prima possibile in modo da avere la possibilità di usare almeno uno dei guadi presenti in estate», si legge in una nota del comitato. «Con l’autunno la situazione non può che peggiorare».

L’unica alternativa sarebbe quella di passare da Monastir o per la Statale 130. «Una scelta che non è minimamente accettabile», fanno sapere dal comitato: gli agricoltori dovrebbero attraversare una Statale con mezzi di lavoro, mettendo a rischio la loro sicurezza e quella degli altri automobilisti. Un esempio pratico: «Attualmente si impiegano 10 minuti con il trattore per fare 3 chilometri. Sfruttando la strada più corta (15 chilometri di cui 5 su strada bianca) si parla di minimo 45 minuti. I nostri sono trattori da frutteto, piccoli e bassi. La velocità di crociera massima di molti è 25 chilometri all’ora. Non puoi correre con un atomizzatore o trincia o fresa». Per non parlare dei costi.

Il sindaco

«Noi abbiamo avuto un confronto con il prefetto: un ponte militare non è un’opzione sul tavolo», spiega il sindaco Fabrizio Madeddu. «Siamo in attesa di una risposta dalla Provincia del Sud Sardegna: ci è stato chiesto di indicare una data a partire dal 16 giugno per far partire i lavori, noi vogliamo un incontro tecnico. Intanto, il 17 giugno, ci presenteremo in Consiglio comunale per il progetto di una viabilità di emergenza, che è competenza della Provincia e sarebbe dovuta essere pronta prima dell’avvio dei lavori. Siamo pronti a mettere in campo risorse nostre, anche se non dovremmo, facendo sacrifici. Avremmo bisogno di tempo, ma tempo non ne abbiamo. Possiamo solo cercare ogni modo possibile per assicurare una soluzione accettabile».

