Prime risposte alle accorate richieste di messa in sicurezza delle scuole superiori da parte degli studenti guspinesi. Anche ieri, sia al “Buonarroti” sia al “Volta”, le aule sono rimaste vuote. Gli studenti sono rimasti all’esterno degli edifici per manifestare il proprio disagio. La protesta ha interessato sia i ragazzi di via Spano, sede dell’istituto Buonarroti, sia quelli di via Banfi, sede dell’istituto Volta. «A nome di tutti i miei compagni, chiediamo una scuola sicura che ci permetta di frequentare in sicurezza», avvisa una studentessa della classe quinta. «Vogliamo una scuola sicura e stiamo manifestando per questo. Stiamo facendo il possibile per farci sentire e fare in modo che queste criticità vengano risolte», aggiunge un altro studente. Oggi la protesta dei ragazzi proseguirà in piazza Monumento: «Sarà una sorta di manifestazione in cui speriamo di ottenere più visibilità, e la solidarietà dai residenti. Abbiamo bisogno di fare pressioni per avere più risposte dalla Provincia», aggiungono gli studenti.

Un piano condiviso

Già ieri la Provincia ha effettuato sopralluoghi in entrambi gli istituti, durante i quali sono state illustrate nel dettaglio le criticità. «La Provincia ha promosso un percorso di ascolto attivo, disponendo subito due sopralluoghi tecnici. Le ispezioni, condotte insieme alle rappresentanze degli studenti, ai dirigenti provinciali e al preside, hanno permesso di mappare le criticità e trasformare le rivendicazioni dei ragazzi in un piano d’azione condiviso», spiega la vicepresidente Maura Boi.

I fondi stanziati

Grazie alle risorse già stanziate prima dell’estate, l’ente è pronto ad avviare interventi edilizi urgenti. Prevista la posa di una nuova guaina impermeabilizzante sui tetti per contrastare le infiltrazioni, oltre alla sistemazione delle componenti murarie e strutturali danneggiate nei due plessi scolastici dove anche le prime deboli piogge mettono in luce annosi problemi strutturali.«Per quanto riguarda gli aspetti logistici e ambientali, sono state avviate le procedure per lo smaltimento dei rifiuti, la rimozione delle sterpaglie sul retro dell'edificio e la derattizzazione nella sede di via Spano. Le prime operazioni, con diserbo e raccolta dei rifiuti, dovrebbero cominciare oggi», spiega il docente Stefano Casula dall’ufficio di presidenza. Su richiesta della scuola, inoltre, le tradizionali trappole rattobox con esche sono state sostituite con dispositivi meccanici, per evitare il ripetersi di episodi legati al ritrovamento di animali morti nei locali o nel cortile.

Un diritto fondamentale

La vicepresidente Maura Boi ha voluto rassicurare direttamente studenti e famiglie. «Non chiedono il superfluo, ma il diritto fondamentale di studiare e lavorare in ambienti sicuri, decorosi e salubri», sottolinea. La protesta, pacifica e determinata, non è caduta nel vuoto: ha trovato un alleato attento e pronto all’azione. Le risorse ci sono, i sopralluoghi sono stati fatti e i cantieri stanno partendo. Le scuole non sono semplici edifici, ma il cuore pulsante della nostra comunità, ed è nostro dovere prendercene cura insieme a chi le vive ogni giorno».

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