«Vogliamo una scuola senza bulli» 

Chat di gruppo create per deridere compagni e docenti, scritte offensive nei bagni, prese in giro reiterate ai danni di un singolo studente, episodi di intolleranza verso compagni con disabilità e qualche vessazione consumata anche fuori dall’orario scolastico. Sono queste le tipologie dei dieci casi di bullismo segnalati nell’ultimo anno scolastico (2024/2025–2025/2026) all’interno dell’Istituto Comprensivo 2 di Capoterra, che riunisce nove plessi tra primaria e secondaria di primo grado. Dieci episodi in totale: un numero che da solo dice poco, ma che conferma come il fenomeno non sia assente. Casi emersi e presi in carico anche grazie al percorso “Scuola Debullizzata”, attivo da quattro anni.

«Nella nostra scuola la commissione per il bullismo e il cyberbullismo è presieduta da Cristina Montis e in ogni plesso abbiamo un referente dedicato», spiega il dirigente Gian Matteo Sabatino, 61 anni. «C’è una macchina strutturata: arriva la segnalazione, i casi vengono accertati, la comunicazione giunge alla dirigenza e si decide come intervenire. Non sfugge nulla».

Difficile dire se i dieci casi emersi nell’ultimo anno tra i nove plessi siano pochi o tanti. «Intanto ce ne siamo fatti carico», precisa Sabatino. «Il bullismo esiste. Se si è in grado di farlo emergere, si può controllare. Perché se un ragazzino è disperato e non gli dai risposte per mesi o anni, finisce male. Se se ne parla, ci si salva».

Il fatto che i casi siano stati registrati significa, secondo il dirigente, che sono stati intercettati in tempo. Il lavoro passa anche attraverso circa quaranta incontri all’anno nell’ambito del progetto: «Oggi i ragazzi sanno riconoscere un episodio e segnalarlo. È così che si costruisce una cultura del rispetto». Fondamentale la collaborazione delle famiglie, con diverse richieste di colloqui con la psicologa scolastica. Un percorso che si inserisce nel quadro normativo rafforzato nel 2024.

Il progetto affonda le sue radici anche in un riferimento simbolico forte: l’esperienza e il coraggio di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia a Cinisi nel 1978. A illustrarne l’impostazione è l’ideatore Salvatore Bandinu, 57 anni: «È un libro-progetto con basi pedagogiche, scientifiche e morali», sottolinea «Faccio un parallelismo con la storia di Impastato perché anche nel bullismo esistono omertà, paura, silenzio e connivenza. Rompere questo schema è il primo passo». Per Bandinu il Secondo Circolo rappresenta un esempio di continuità a livello nazionale: «Non è un intervento occasionale, ma un percorso strutturato negli anni». L’approccio è sistemico: «Non esistono solo bullo e vittima. Si lavora sull’intero contesto, anche su chi compie l’atto, per aiutarlo a uscire da condotte scorrette». Un lavoro che comprende educazione alla legalità e momenti formativi rivolti anche ai genitori.

