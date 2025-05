«Vogliamo una città inclusiva» 

«Non siamo un comitato elettorale improvvisato, né una sigla nata per l’occasione. Vedo gruppi, sigle e persone improvvisate, assenti anni dai dibattiti politici e che sono apparsi in città solo 40 giorni fa. Ora parlano di rinnovamento, ma noi siamo sempre stati qui, lavorando come comunità inclusiva e radicata nel territorio». Si è presentata così ieri Lisetta Bidoni, confermando la sua candidatura a sindaco, sostenuta dalla lista Progetto per Nuoro.

La lista

Una squadra composta da 24 candidati, in perfetta parità di genere. Dentro una vasta gamma di esperienze professionali e sociali: operai, educatrici, insegnanti, ingegneri, medici, sportivi, esperti in robotica e IA. Questi i nomi: Maria Pasqualina Amadori, Laura Silvia Berardi, Rosa Matilde Bonello, Carlo Caltagirone, Nicola Carboni, Mario Luigi Carcassi, Pietrina Corrias, Stefano Deiana, Marco Alessandro Delrio, Maria Donatella Francesca Ermini, Maddalena Filindeu, Carmen Julia Garfias, Rosa Luche, Nicola Manca, Egidio Umberto Mozzo, Maria Antonietta Mula, Giovannina Peddio, Giovanni Porcu, Rosalina Sale, Gianmario Salis, Engin Talas, Alessandro Tidore, Sergio Zara, Maria Luisa Zidda.

Continuità e coerenza

Progetto per Nuoro si definisce un gruppo politico libero da condizionamenti, aperto a tutte le identità, incluse le realtà Lgbtq+, e attivo sul piano delle pari opportunità. «Rappresentiamo tutte le sfere e le condizioni sociali della città», spiega la candidata sindaco. «Ci siamo riuniti ogni settimana per studiare, confrontarci e approfondire i temi. Mi presento con la forza di una conoscenza del gruppo».

La scelta

Bidoni sottolinea l’importanza del contributo dei giovani, e tra le priorità mette l’apertura del centro di Marreri, struttura per disabilità gravissime, costata milioni e inattiva. Sul piano politico è chiara: «Non vogliamo poltrone. Il nostro unico obiettivo è il benessere della città». Sulla sua candidatura e l’abbandono del tavolo del Campo largo Sergio Zara spiega la scelta: «È stata una risposta a metodi antidemocratici e accordi presi altrove. Ora ci affidiamo ai cittadini». Il messaggio è chiaro. «Progetto per Nuoro non vuole subire, ma costruire. Con coerenza, partecipazione, verità», dice Bidoni.

