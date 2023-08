«Vogliamo un ponte più sicuro» 

Pronti a manifestare di fronte alla Regione per avere un ponte più sicuro sul Flumendosa nel più breve tempo possibile ma «che sia al passo con i tempi» e soprattutto che prima dei lavori di rifacimento sia garantita una valida viabilità alternativa «altrimenti non li facciamo iniziare». Lo hanno detto tutti i consiglieri comunali – opposizione in testa – al termine di una discussione che ha fatto emergere la preoccupazione dei cittadini per un possibile isolamento del paese durante i lavori di rifacimento del ponte in ferro ad opera della Provincia in programma tra qualche mese e lunghi – sulla carta – 18 mesi. Il ponte è l’unica porta d’accesso rapida per Villaputzu.

In Consiglio

A portare il ponte in Aula il consigliere di minoranza Stefano Pili con una interrogazione: «I cittadini – sottolinea - sono preoccupati per le possibili ripercussioni dei lavori sull’economia del paese. Quali sono le tempistiche, quali lavori saranno eseguiti e come si pensa di ovviare ai disagi sulla circolazione?».

Il sindaco Sandro Porcu fa il punto sull’intervento sul ponte di ferro: «Versa in condizioni critiche – spiega – tanto che da alcuni anni è vietato il transito ai mezzi pesanti con ripercussioni economiche per Villaputzu. Ci fu un primo insufficiente finanziamento che grazie alle nostre insistenze è stato incrementato sino a 2,7 milioni di euro». Una somma per «interventi di rinforzo e messa in sicurezza» senza ampliamenti o sollevamenti del ponte (questi saranno ad opera della Regione ma non si sa quando) che allungheranno la vita del ponte di altri 50 anni». Quanto alle tempistiche, l’aggiudicazione dei lavori è prevista a settembre: «La durata – aggiunge Porcu – è stimata in 18 mesi a partire dalla primavera 2024». Resta il problema della viabilità alternativa: «Sono stati attivati dei tavoli su nostra richiesta con gli enti sovracomunali – dice ancora Porcu – per trovare soluzioni e creare minori disagi possibili. Noi ci stiamo impegnando al massimo. D’altra parte mettere in sicurezza il ponte è fondamentale e non più rimandabile».

La protesta

Per Stefano Pili in ogni caso «serve la costruzione di un nuovo ponte, non possiamo continuare in eterno col senso unico alternato. Il Comune batta i pugni sul tavolo. Servono 50 milioni di euro? Si trovino».

Idea rilanciata dal capogruppo di minoranza Mimmo Solina: «Battiamoci per un ponte a quattro corsie, uniamo le forze e andiamo a manifestare di fronte a una Regione che ha le idee confuse». Così confuse che – è l’esempio che fa il primo cittadino - «hanno stanziato 4 milioni per ristrutturare un ponte a Quirra e solo 2,7 milioni per il ponte in ferro. Siamo tutti d’accordo, abbiamo davvero bisogno di unire le forze per vincere la battaglia del ponte in ferro e limitare i disagi ai cittadini e alle imprese di Villaputzu e del Sarrabus».

