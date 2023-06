«Vogliamo un bus per il nuovo campus» 

Il conto alla rovescia è già iniziato ma rimangono da sciogliere alcuni problemi fondamentali. Tra un mese, così annunciano i vertici dell’Ersu, le stanze del neonato campus universitario di viale La Plaia potrebbero essere a disposizione di studenti e professori, ma la piena operatività si avrà solo con l’inizio del prossimo anno accademico, quando i ragazzi che ora occupano lo studentato di via Trentino si trasferiranno nella nuova struttura. Gli universitari sono preoccupati e lanciano un grido d’allarme per l'assenza di una mensa e per i disagi legati alla posizione del campus, realizzato in una zona poco illuminata, spesso teatro di episodi di cronaca nera, e poco collegata dai mezzi pubblici con il resto del capoluogo.

La denuncia

Anna Meledina, 24 anni, di Ozieri, studentessa in Storia, è una dei rappresentanti degli studenti di via Trentino. «La fermata più vicina è in piazza Matteotti, per raggiungere il campus dovremo percorrere a piedi un tratto di via Sassari e di viale La Plaia. Un tragitto che riteniamo rischioso, soprattutto per le ragazze, soprattutto d’inverno. Per questo chiediamo un bus del Ctm che garantisca frequenti e sicuri collegamenti con la struttura». C’è poi il problema della mensa, che nel campus universitario dovrà essere realizzata nel secondo lotto. «Il presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario Cosimo Ghiani ci ha garantito il servizio ma non ha precisato se a settembre sarà funzionante».

Il sondaggio

Per l’apertura del nuovo campus manca solo un atto formale che indichi le competenze e fissi i termini della gestione. Tradotto, gli spazi sarebbero potuti essere a disposizione degli studenti già il mese prossimo, ma un sondaggio tra gli studenti di via Trentino e via Businco ha fatto slittare la piena operatività a settembre. «La direttrice ha proposto un questionario tra le due strutture», afferma Anna Meledina. «Su 400 studenti, circa 330, quindi la grande maggioranza, ha deciso che sarebbe stato più opportuno spostare il trasloco a settembre all’inizio del nuovo anno accademico. Il trasferimento in questa fase delicata di esami non sarebbe stato opportuno», afferma la rappresentante degli studenti.

L’Ersu

«Il 6 giugno è stato effettuato il collaudo definitivo, che ha avuto esito positivo», conferma il presidente Ghiani. «Per l’apertura manca solo il nulla osta relativo alla valutazione, un mero passaggio burocratico». Quando il campus sarà a disposizione dei ragazzi? «Già dal mese prossimo, anche se hanno deciso il trasferimento a settembre. Ma noi stiamo accelerando i tempi per metterlo a disposizione dei nostri studenti, di quelli Erasmus, e dei professori in città per corsi o conferenze già ai primi di agosto».

I pasti rimangono un problema contingente. «Abbiamo previsto spazi adeguati nella zona bar», precisa il direttore Generale Raffaele Sundas. «Va precisato che ogni stanza di viale La Plaia ha la cucina e che la mensa di via Trentino non chiuderà durante i lavori nello studentato». Gli studenti lamentano anche la mancanza di collegamenti. «Sono in corso interlocuzioni con i vertici del Ctm».

