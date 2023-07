«Vogliamo strade decenti»  

Disagi nel rione Preda Istrada. I residenti lamentano la presenza di buche, strade bianche e abbandono. «Abitiamo nella curva di via Lollove, vicino a quella strada non asfaltata che porta direttamente al campetto de La Solitudine, chiediamo a nome di tutto il quartiere un intervento per poterla aggiustare e asfaltare, se possibile. È una strada necessaria per noi residenti, perché ci consente di arrivare rapidamente anche al monte Ortobene e Valverde, senza contare l’importante collegamento di due rioni periferici», dicono quattro residenti.

Tanti problemi

Aggiungono un elenco di problemi: «Innanzitutto nella discesa di via della Pietra le auto passano come fulmini, bisognerebbe mettere qualcosa per regolare il traffico. C’è un tratto di strada transennato a causa delle buche, anche grandi: auto e bus passano a doppio senso, la strada è continuamente bloccata. Serve la segnaletica. L’altro giorno per percorrere 200 metri abbiamo impiegato mezz’ora. Con tutti quei fossi stiamo rovinando le nostre macchine, ci sentiamo isolati. Abbiamo chiamato anche i vigili urbani, ma nulla. Nessuno ci ascolta davvero». Tra le segnalazioni anche un pozzetto in via Berbera: «Quando le auto ci passano sopra fa un rumore simile a una bomba. La notte è un incubo, ci spaventiamo sempre», sottolineano gli abitanti. Anche la scalinata vicino alla chiesa di san Giovanni Battista ha i suoi problemi: «È indecente, sporca e puzza», segnalano. La richiesta maggiore resta comunque la messa in sicurezza del tratto da via Lollove alla Solitudine e di tutte le strade.

Il Comune

L’assessore alla Visione urbana, Fabrizio Beccu, risponde: «Tra qualche mese inizieranno i lavori nelle strade e nel quartiere con il Pnrr “rigenerazione urbana”. Per quanto riguarda invece la strada che collega via Lollove e La Solitudine non è stato ancora previsto nessun intervento, ma bisognerà affrontarlo a parte perché ha una storia tutta sua». Gli abitanti non mollano la presa, seppur disperati e quasi rassegnati, chiedono un aiuto al Comune per l’intero rione, anche sui servizi. «Ormai ci siamo abituati a questa situazione - dice un’abitante - per andare a fare la spesa dobbiamo spostarci in via Ballero o in via Dalmazia. Non abbiamo bar, la scuola e l’asilo sono chiusi: soldi buttati al vento. C’era un parchetto, ma ora è abbandonato. L’aveva preso in mano un comitato spontaneo di residenti, adesso va ripulito. Se vedessimo una minima accortezza anche da parte del Comune riusciremmo a sentirci coinvolti e motivati».

