«Vogliamo salvare Cuncambias» 

La polemica sullo stop (si spera temporaneo) del Festival di cultura popolare Cuncambias non si ferma: a quasi 48 ore dall'annuncio del direttivo della manifestazione, le discussioni continuano a infiammare i social (e non solo). Centinaia i messaggi di vicinanza arrivati all'associazione e agli artisti organizzatori del Festival che hanno puntato il dito sul Comune che non avrebbe mai «sostenuto a dovere Cuncambias, non ha mai davvero creduto in un progetto aperto, inclusivo e ricchissimo di proposte come il nostro».

Il casus belli? Gli ultimi contributi arrivati dall'amministrazione, a detta dell'associazione esigui quasi «offensivi». Come capita in questi casi, però, il malumore apre anche vecchie ferite, forse mai guarite. Il caso della cooperativa La Maschera, per esempio, che esprime la vicinanza alla causa e ricorda come abbia dovuto rinunciare alla loro storica sede (di proprietà del Comune): «Vent'anni di impegno culturale sono stati davvero importanti per tutta la Sardegna e non solo, nel nostro bel paese da sessant'anni solo in pochi hanno investito nel progetto e molti ne hanno usufruito. Abbiamo provato lo stesso smarrimento otto anni fa quando l'amministrazione di ha deciso che uno spazio come quello creato da La Maschera con la partecipazione di moltissime persone, dovesse chiudere. Il nostro impegno quotidiano non viene visto, soprattutto dagli amministratori pubblici, come un lavoro utile a tutta la comunità».

Ovviamente anche la minoranza, in questo caso il gruppo San Sperate tradizione e futuro, non si tira indietro, con la consigliera Stefania Spiga che afferma: «L'impegno degli operatori culturali di Antas è sempre stato sotto gli occhi di tutti. Personalmente non voglio credere che si debba rinunciare a un festival come quello di Cuncambias. La volontà è quella di creare un momento di dialogo e di discussione su queste tematiche e sulla situazione che stanno vivendo».

Sul tema si esprime anche l'assessora alla Cultura, Emanuela Katia Pilloni, che da anni ricopre il ruolo in Giunta: «Ci tengo a ripeterlo: non sapevamo che Cuncambias fosse in questa grave situazione. Nessuna istanza è pervenuta negli ultimi mesi. In più quest'anno, con il bilancio, ci sarebbero state sorprese per il comparto culturale, perché abbiamo altri fondi che con grande impegno abbiamo messo da parte, ascoltando i bisogni degli scorsi anni. Ho già chiesto di incontrare gli artisti di Antas, l'ultima cosa che vogliamo è rinunciare al festival di cultura popolare».

