«Vogliamo rovesciare Assad» 

DAmasco. Gli insorti siriani assediano anche Homs, la porta verso la costa mediterranea, roccaforte storica dei clan alawiti al potere e sede delle principali basi militari russe nel Mediterraneo, e puntano ora a Damasco, col placet ora esplicito del leader turco Tayyip Recep Erdogan.

Gli altri Paesi

L'Iran a parole assicura che sosterrà il governo del traballante presidente Bashar al Assad, ma sul terreno le forze filo-iraniane sono scomparse dalle trincee. La Russia, solo una settimana fa descritta come il fulcro delle dinamiche politico-militari in Siria, appare distante e incapace di difendere gli ultimi bastioni di resistenza governativa: iedri Mosca ha perfino invitato i connazionali a lasciare il Paese.

Forte delle conquiste sul terreno e desideroso di accreditarsi come interlocutore del neo presidente Usa Donald Trump, il leader dell'offensiva, Abu Muhammad al Jolani, ex capo di al Qaida in Siria, ha rilasciato un'intervista alla Cnn: «Obiettivo della rivoluzione è il rovesciamento di questo regime», ha detto, mostrando un taglio di barba meno minaccioso della sua precedente tradizione qaidista. «È nostro diritto usare tutti i mezzi disponibili per raggiungere tale obiettivo», ha aggiunto Jolani, rassicurando però le cancellerie occidentali sulla volontà di non danneggiare le comunità cristiane e altri gruppi non sunniti: «Nessuno ha il diritto di cancellare un altro gruppo. Queste comunità religiose hanno coesistito per centinaia di anni e nessuno ha il diritto di eliminarle».

La Turchia

Erdogan è uscito allo scoperto: «Dopo Idlib, Hama e Homs, ovviamente l'obiettivo sarà Damasco. Avevamo lanciato un appello ad Assad per determinare assieme il futuro della Siria. Purtroppo non abbiamo ricevuto risposta», ha detto il capo dello Stato turco, mentre a Baghdad si sono incontrati i ministri degli Esteri iraniano, siriano e iracheno, risoluti nel dirsi uniti contro «il terrorismo». Sul terreno, l'Onu riferisce di quasi 400mila sfollati in una settimana di violenze armate, ma l'avanzata militare ha finora visto più rese incondizionate che scontri all'ultimo sangue tra rivali.

