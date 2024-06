«Vogliamo ritornare in corso America» 

Sono passati dieci mesi dalla promessa dell’amministrazione comunale agli esercenti del mercato del venerdì di Assemini: «Entro quattro settimane tornerete in corso America». Una promessa rimasta tale. E ora gli ambulanti stanno rispondendo coi fatti: una raccolta firme nella quale hanno messo nero su bianco nome e cognome una cinquantina di venditori, praticamente quasi tutti quelli che ogni venerdì si piazzano tra via Londra e piazza Delle Regioni. «Non possiamo più attendere, vogliamo tornare in Corso America», dichiara la promotrice dell’iniziativa Milena Sedda, 51 anni.

Le proteste

«Spero che questa petizione smuova le acque - prosegue Sedda - e che alle parole dell’amministrazione seguano fatti concreti. In attesa di essere spostati nuovamente nella vecchia posizione, ci era stata promessa anche l’installazione dei bagni chimici e di una struttura bar mobile. Invece per usufruire dei servizi igienici e per rifocillarci dobbiamo andare in via Sardegna, talvolta lasciando incustodite le nostre bancarelle».

Sulla stessa linea il collega Giovanni Schirru, 57 anni: «I lavori in corso America sono terminati e quindi sarebbe il caso, da parte degli amministratori, rispettare gli impegni presi. Questa posizione non è idonea ed è fuori mano. I mercati funzionano al centro del paese, non in periferia. Offriamo un importante servizio alla comunità e vedere le persone anziane giungere fino a qui affaticate con i carrelli in mano ci dispiace. Inoltre gli incassi, rispetto al passato, sono dimezzati». Chiude Massimo Putzolu, 68 anni: «La posizione strategica è fondamentale per la buona riuscita di un mercato. Qui siamo tagliati fuori».

Le riunioni

Durante l'ultima seduta del Consiglio comunale dall’opposizione Alessandro Casula ha presentato un’interrogazione sull’argomento: «Il mercato è da secoli il centro di ogni comunità, dove si possono fare acquisti e socializzare. Inoltre rappresenta un volano per il commercio locale e le attività di via Sardegna, via Carmine e corso America». Casula elenca una serie di criticità della posizione attuale: «La mancata possibilità di accesso per i diversamente abili, la pericolosità di inciampo e l’impossibilità di passaggio dell’ambulanza. Siamo in attesa di conoscere il futuro dell’area mercatale di via Sicilia chiusa dal 2013. Dev’essere restituita alla città nel più breve tempo possibile e non necessariamente come area mercato».

Nel contempo la Confesercenti ha invitato tutti gli ambulanti a partecipare alla riunione di giovedì alle 17.30: all’ordine del giorno lo spostamento del mercato di Assemini.

«L’opera pubblica di corso America - dichiara il sindaco Mario Puddu - non è stata ancora collaudata. Una volta che ci verrà consegnata, sarà nostro scrupolo incontrare le associazioni di categoria e concordare con loro la soluzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA