«Vogliamo riportare a casa la salma di babbo» 

È morto due settimane fa nelle Filippine, dove era giunto due anni fa per seguire la sua nuova compagna e dove ha ceduto ad un attacco di cuore. Ancora attende di essere riportato in patria. Lui, Giuseppe Muscas, classe 1955, originario di Nuraminis emigrato nel Regno Unito nei primi anni Ottanta, non ha lasciato nel suo conto bancario la cifra necessaria a riportare la salma a casa. E la somma, poco meno di 5 mila euro, non è nelle disponibilità dei figli che hanno lanciato una raccolta di fondi online per «riportare», parole di Leah, una dei quattro figli (Daniela, Tania e Andrea gli altri) di Muscas, «il mio bellissimo papà in Inghilterra». O, ancora meglio, a Nuraminis, dove Muscas era nato 69 anni fa, e dove i congiunti sperano possa fare rientro, per riposare nel piccolo cimitero accanto ai propri cari.

Il triste finale dell’esistenza di Muscas, cuoco in pensione, è stato reso noto dalla figlia Leah che ha pubblicato sui social un post toccante, diventato virale fra gli amici e i compaesani dei Muscas. «Non avrei mai pensato di dover fare una cosa del genere o di sentirmi a mio agio nel chiederlo, ma il mio bellissimo papà è morto il 5 maggio 2024, nelle Filippine. Ha fatto delle scelte sbagliate trasferendosi in questo paese, che purtroppo hanno portato alla sua morte. Siamo assolutamente addolorati di trovarci in questa posizione e vogliamo essere sicuri di fare tutto il possibile per garantire che papà possa essere riportato a casa da noi in Inghilterra o in Sardegna, per stare con la sua famiglia invece di essere lasciato nelle Filippine. Se qualcuno potesse donare per sostenere queste quote, gli saremo eternamente grati», scrive Leah, nel suo appello a donare per riportare il padre a casa. (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA