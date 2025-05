«Vogliamo panchine e tavoli nel cortile della scuola» 

Cittadini attivi con idee chiare e richieste ponderate. Così si sono dimostrati gli studenti della classe prima della scuola secondaria di primo grado di Isili. I ragazzi e le ragazze che nei giorni scorsi hanno incontrato gli amministratori hanno potuto formalizzare alcune richieste. Tutto inerente agli spazi che vivono ogni giorno in particolare a scuola. Chiedono di avere delle panchine e dei tavoli nel cortile dove sostare e riposare quando si esce per la ricreazione o per fare l’attività motoria. Gli studenti hanno chiesto anche di poter utilizzare i muri perimetrali cosi da abbellirli con disegni propri. «Ci hanno proposto anche altre attività – ha detto Erica Faedda assessora all’Istruzione – abbiamo gradito la loro partecipazione, ci impegneremo perché quanto richiesto possa avere esito positivo». L’incontro si è svolto in Municipio, ha dato l’opportunità ai ragazzi e alle ragazze di conoscere gli ambienti dove la vita amministrativa prende forma, la sala consiliare, la sala giunta ma anche l’archivio storico dell’anagrafe e dei servizi demografici. «Abbiamo spiegato loro – ha aggiunto Faedda – il ruolo del sindaco, della giunta e del consiglio». Tutto questo anche in vista di un altro impegno che gli amministratori hanno preso con i ragazzi cioè quello di entrare nella scuola con la creazione di una consulta con tanto di sindaco, assessori e consiglieri già dal prossimo anno. (s. g.)

