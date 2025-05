«Vogliamo organizzare un grande evento» 

Il 19 giugno 1905, nel corso di un’affollata assemblea al teatro San Martino, muoveva i primi passi la Tharros. Il prossimo mese la gloriosa biancorossa taglierà il traguardo dei 120 anni di storia. Un evento, per una delle società più longeve della Sardegna. Un patrimonio dello sport oristanese, tra picchi altissimi, cadute e risalite. Un compleanno che la società biancorossa intende festeggiare a dovere. «Stiamo lavorando – esordisce il patron, Tonio Mura – A breve faremo una nuova assemblea e ci incontreremo anche per questa manifestazione. Stiamo lavorando sul fronte societario l’intenzione è quella di fare una manifestazione unica». L’obiettivo è coinvolgere il mondo Tharros a 360 gradi. «La festa dovrebbe essere verso metà giugno. Ai 120 anni uniremo il memorial dedicato a Lido Pinna (storico medico sociale, dirigente, tifoso della Tharros), con un quadrangolare che dovrebbe prevedere la partecipazione di Terralba, Arborea e San Marco. In vista della giornata ci daranno una mano persone che conoscono la storia della società e le “vecchie glorie”». Un traguardo che vuole essere solo una tappa di un percorso che, in passato, ha visto protagonisti tanti personaggi che hanno tenuto alto il nome della squadra e di Oristano. «Può essere un’occasione – conclude Mura – per avvicinare le persone che tengono alla società; 120 anni di storia che dovrebbero far riflettere. Siamo una delle società più vecchie della Sardegna e d’Italia. La Tharros è un patrimonio della città e ci auguriamo ci possa essere il coinvolgimento di tutti».

