«Vogliamo medici? Allora cambiamo tutto» 

«Certo, che i medici delle cooperative guadagnano infinitamente di più di quelli strutturati. E certo, non è giusto. È per questo che l’Asl 8 non aderisce a questo progetto». Marcello Tidore, che ne è direttore generale oltre che professore a contratto della facoltà di Medicina all’Università di Cagliari, sa di amministrare non certo il territorio sardo con più problemi. Ma non ne è esente.

«La sanità ha un problema di base che inficia tutto: una visione anni Ottanta inadatta alle esigenze nuove e ai giovani medici: tutto è cambiato, ma non il sistema». Tidore spiega che ci sono specialità che i dottori in medicina non vogliono frequentare: «Medicina d’urgenza, anestesia e cardiologia hanno più borse di studio di quante i dottori ne richiedano: troppe responsabilità civili e penali e troppe ore di lavoro, secondo la loro visione», dice Tidore, che conosce i giovani dottori già da quando sono (suoi) studenti.

E poi, aggiunge il dg dell’Asl di Cagliari, i giovani in questa fase non vogliono impegni a lungo termine, che per essere medici significa dieci anni tra università e scuola di specializzazione. «E allora, cambiamo approccio, andiamo per gradini: se uno supera il terzo anno può fare l’infermiere professionale, se arriva a cinque un incarico superiore, via via salendo. In questo modo, già dal quarto anni si può studiare e lavorare, quindi guadagnare, migliorando anno dopo anno la propria posizione. Si chiama formazione on the job , cioè mentre si lavora». Può funzionare, certo. Ma prima, dobbiamo uscire dagli anni Ottanta. (l. a.)

