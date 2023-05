«Vogliamo le guardie mediche» 

La richiesta, insomma, è quella di non lasciarle sguarnite anche per la prosisma estate e di trovare subito una soluzione.

Ieri Piu, in veste anche di responsabile della sanità dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, ha scritto all’assessore regionale Carlo Doria, al direttore generale Ares per l'emergenza-urgenza Annamaria Tomasella e al responsabile del Distretto Sanitario del Sarrabus-Gerrei, Massimo Carboni: «A Costa Rei, ma anche a Villasimius, Castiadas e Villaputzu – sottolinea il sindaco di Muravera - si raggiungono cifre di presenze giornaliere superiori ai centomila abitanti. Le sedi per le guardie mediche non mancano e sono già attrezzate per l'inizio di un'attività fondamentale per un territorio turistico come il nostro».

La sede comunale per la guardia medica turistica di Costa Rei vicino alla chiesetta di Bonaria è appena stata rifatta a nuovo, arredi compresi. C’è un solo problema: non ci sono i medici. Una situazione al limite dell’inverosimile contro la quale il sindaco di Muravera Salvatore Piu sta combattendo da oltre anno, da quando la scorsa estate per la prima volta Costa Rei (e l’intera costa del Sarrabus) è rimasta scoperta.

La lettera

Il bando

Ad aprile la Asl di Cagliari ha pubblicato un bando per la ricerca di medici da adibire proprio al servizio di guardia medica turistica. Bando che però anche stavolta potrebbe andare semideserto: «Nell'estate del 2022 – ha evidenziato Roberta Laconi, consigliere comunale di Muravera con delega alla Sanità – Costa Rei è rimasta priva di guardia medica turistica nonostante ce ne sia stata assicurata l'operatività. Ci auguriamo di non dover rivivere l'esperienza dello scorso anno e poter dare ai tanti villeggianti che scelgono Costa Rei per le loro vacanze la sicurezza di poterne disporre. I locali di via Ichnusa sono pronti per ospitare il personale sanitario fondamentale anche nell’ottica dell’accoglienza ai turisti».

Costa Rei

La mancanza di certezze sul fronte sanitario sta mettendo in allarme anche i turisti che sono soliti frequentare Costa Rei. Da qui l’appello per il terzo anno consecutivo anche di Luciano Zerbi, presidente del comitato dei cittadini di Costa Rei: «Non è civile – sottolinea Zerbi - che in piena stagione turistica, con migliaia di presenze, possa mancare un tale indispensabile servizio. È veramente da irresponsabili. Ci auguriamo che l'appello trovi adeguato e rapido riscontro”. In tanti, la scorsa estate, si sono spostati sino a Villasimius nei centri medici privati a pagamento “ma questo – sottolineano cittadini e amministratori – è inconcepibile, l’azienda sanitaria regionale ha il dovere di trovare una soluzione».

