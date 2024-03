«Vogliamo le famiglie felici» 

Assemini sempre più solidale. «È intenzione dell’amministrazione - dichiara l’assessora alle politiche sociali e volontariato Antonella Mostallino - valorizzare e supportare le associazioni favorendo lo sviluppo di una rete della solidarietà. A tal fine stiamo promuovendo la nascita della Consulta delle associazioni di volontariato».

Tante le associazioni di volontariato laiche e religiose operanti nel territorio: tre quelle che si occupano di emergenza sanitaria e servizio ambulanza (Ambulanza Avis Assemini, Assemini Soccorso e Confraternita Misericordia); due le Caritas diocesane (San Pietro e Carmine); poi ci sono l’Avis e l’Aido con il suo Gruppo “Marco Dessì”. C’è poi la Consulta delle donne che, tra le tante attività, si occupa anche della mensa solidale. «Coinvolgere la cittadinanza nel volontariato - aggiunge la presidente della commissione consiliare Politiche sociali e volontariato Silvia Aresu - permette di investire nel futuro della nostra comunità e nella sua crescita. Come amministrazione cerchiamo sempre di sostenere le loro iniziative».

Nel maggio 2023 è stato lanciato il gruppo Facebook “Assemini disponibile”, in costante crescita. Gli iscritti possono promuovere offerte e richieste di lavoro, servizi in regime di prestazione occasionale e corsi di riqualificazione e specializzazione di terze parti.

«L’idea è nata - raccontano gli ideatori Luca Unali e Maurizio Pesce - per creare una rete sociale che consenta un’interazione della cittadinanza. L’aiuto reciproco è la missione principale. Oltre domande e offerte di lavoro si possono condividere concorsi, corsi, eventi. Inoltre le attività locali possono pubblicare gli sconti che offrono, iniziativa chiamata “pagu dinai”, per rilanciare l’economia locale».

«Chi può aiutarmi a rendere felici delle famiglie?», è la domanda che la volontaria Erika Orrù, 34 anni, pone spesso ai suoi concittadini. Erika fa volontariato da più di dieci anni: «Le esigenze delle famiglie in difficoltà, dopo il Covid, hanno registrato un costante aumento anche ad Assemini. C’è chi ha bisogno di cibo, di vestiario e di attrezzatura per i bambini, come ad esempio seggiolini auto, passeggini e giocattoli. Mi occupo di racimolare, selezionare, smistare e consegnare. Ogni contributo è un grande dono e anche un solo pacco di pasta può fare la differenza. Inoltre il riciclo degli oggetti ha anche una valenza ecologica».

RIPRODUZIONE RISERVATA