«Vogliamo lavorare con o senza Glencore. Siamo stanchi di vivere di precarietà e incertezze. È inaccettabile che, dopo 18 mesi di cassa integrazione e ribaltamenti continui, ci venga proposta una lavorazione a termine in piena vertenza, senza alcun rispetto degli accordi precedenti». Inizia così una lunga e accorata lettera che due lavoratori della Portovesme srl di San Gavino, Francesco Restivo e Enrico Campolongo, scrivono anche a nome di tanti altri colleghi alla presidente della Regione Alessandra Todde, nella speranza che la loro vertenza sia tenuta nella giusta considerazione.

La frustrazione

«Siamo costretti a vivere in un limbo fatto di promesse, dove il lavoro non è garantito. – sottolineano – Come si può pensare che un rientro al lavoro che prevede già una scadenza, non comporti rischi e ulteriore frustrazione? Non possiamo permettere che il problema di San Gavino venga trattato solo marginalmente nella vertenza. La precarietà è insostenibile e questa situazione non può continuare. I pochi mesi di lavoro offerti suonano come una condanna a morte, una prospettiva che vogliamo evitare a tutti i costi. È il momento di agire, di trovare alternative concrete e un ricollocamento reale che possa garantire stabilità a tutti noi. Non vogliamo essere costretti a vivere di assistenzialismo o di operazioni temporanee che non rispettano i nostri diritti».

La richiesta

Da cui l’appello che gli operai vorrebbero che la Regione facesse proprio: «È fondamentale che ci sia un piano industriale solido, che non solo salvaguardi l'occupazione, ma che garantisca continuità e dignità per tutti. Non possiamo più tollerare che le nostre professionalità vengano svilite da lavori precari. Abbiamo bisogno di un progetto che coinvolga entrambi gli stabilimenti, in modo che possano operare in sinergia come hanno sempre fatto negli anni passati durante la raffinazione del piombo. La fiducia nella Glencore è venuta a mancare anche dopo quanto accaduto durante la crisi energetica quando la multinazionale ha rifiutato di accollarsi il rischio d’impresa. Le sue strategie mirano solo al massimo profitto, senza considerazione per i lavoratori e le comunità che ne subiscono le conseguenze».

