«Vogliamo l’acqua nel borgo di Feraxi» 

La condotta di Abbanoa ci passa sotto terra, ma solo per arrivare a servire Costa Rei. E così la borgata di Feraxi, una delle più belle e selvagge di Muravera, ancora oggi non ha gli allacci idrici: i residenti e gli imprenditori sono costretti ad attingere dai pozzi, come si faceva un secolo fa.

La petizione

Abitanti - circa 150 - che hanno dato il via ad una raccolta firme per chiedere ad Abbanoa di erogare un servizio di primaria importanza. «Qui a Feraxi - spiega Franco Sedda, portavoce degli abitanti - siamo più di vent’anni che inoltriamo le richieste ad Abbanoa ma non ci hanno mai preso in considerazione. Riteniamo sia inverosimile che a Muravera esista ancora una borgata senza l’acqua di rete».

Siccità

La situazione quest’anno è precipitata a causa della siccità e del prosciugamento delle falde: «Ci sono pastori, pescatori, agricoltori - aggiunge Sedda - e poi i residenti. Ci chiediamo anche come possa il Comune rilasciare delle licenze edilizie senza che ci siano gli allacci idrici». L’ente competente, in ogni caso, è Abbanoa «ma è anche vero - dice ancora Sedda - che in questi ultimi vent’anni ci sarebbe voluta una attenzione maggiore per Feraxi da parte del Comune di Muravera».

La richiesta, come c’è scritto nella petizione, è che Abbanoa «dia la possibilità alla borgata di Feraxi di allacciarsi alla rete idrica passante nella borgata stessa». Infatti «tutte le abitazioni e le lottizzazioni presenti si approvvigionano da pozzi trivellati oramai in grave carenza o assenza idrica». Non solo: non ci sono controlli sulla potabilità della poca acqua privata che viene usata «ma soprattutto - si legge nella petizione - l’acqua è un bene comune, una necessità e un diritto».

L’ente

Secondo Abbanoa l’allaccio diretto non è possibile perché nella condotta che passa a Feraxi l’acqua viaggia ad altissima pressione. «Ma è così complicato - sottolineano i residenti - applicare delle valvole con dei riduttori di pressione e realizzare un nuovo potabilizzatore? Inoltre ci sono già i chiusini di controllo, la situazione cioè è ben diversa da quelle zone dove l’acqua non c’è del tutto. Ovviamente poi gli allacci li paghiamo noi».

L’alternativa sarebbe un impianto a caduta da Capo Ferrato (da lì l’acqua viene portata anche a Costa Rei): «O l’uno o l’altro - conclude Sedda - ma si trovi una soluzione. In questi giorni cercheremo di raccogliere le firme di tutti i residenti ma se anche altri cittadini si vogliono unire a noi sono i benvenuti. Questa è una battaglia di civiltà».

