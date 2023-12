«Vogliamo il vescovo a Tortolì» 

«I nostri concittadini vogliono riportare il vescovo a Tortolì». Le parole che don Piero Crobeddu, parroco di Sant’Andrea, ha pronunciato al culmine delle celebrazioni patronali hanno riscaldato il cuore della comunità. Sono state salutate da un caloroso applauso della platea, con il vescovo che ha chiosato con una battuta: «A don Piero piace provocare». Risata collettiva, in perfetto clima festoso. Lo scambio di boutade, giovedì sera in occasione della messa solenne in onore al patrono Andrea, ha riaperto la storica contesa sulla sede vescovile.

La storia

Con bolla pontificia del 5 giugno 1927 la sede vescovile fu trasferita da Tortolì a Lanusei. Influenzò il giudizio e la scelta la maggiore salubrità dei luoghi. A quel tempo il seminario risultava chiuso, tanto che un’ispezione del 1925 evidenziò che le spese per il sostentamento e l’istruzione dei cinque seminaristi presenti non potevano essere sostenute. Il 15 luglio 1927 fu eletto vescovo d’Ogliastra monsignor Giuseppe Maria Miglior, al quale toccò il compito di trasferire la sede e la cattedra episcopale da Tortoli a Lanusei. Una rivoluzione storica mai del tutto digerita dalla comunità di Tortolì. «Auspico che una volta ultimato il restauro dell’episcopio - ha detto il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu - possa essere istituita una doppia cattedra sul territorio». Serafico Davide Burchi, primo cittadino di Lanusei, centro che ora divide la sede vescovile con Nuoro dopo il recente accorpamento: «È il vescovo di tutta l’Ogliastra e le nostre comunità sono unite».

Il progetto

Al rientro in chiesa dopo la processione, che ha attraversato le vie del centro addobbate a festa con le luminarie, per la prima volta montate in occasione del patrono, il sindaco Ladu ha annunciato la rivoluzione architettonica dell’area dirimpetto al sagrato, tra le vie Locci e Mameli. «Nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana del centro storico, in completo stato di abbandono, la nostra amministrazione realizzerà l’ampliamento della piazza antistante il sagrato della chiesa patronale, arricchendola di lustro e decoro. Riapriremo il corridoio storico pedonale tra via Locci e Mameli – ha dichiarato Ladu – che nel tempo è stato occluso, favorendo la mobilità collettiva».

