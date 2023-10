«Vogliamo il faro di Capo Ferrato» 

Sino al 2010 ci abitava, anche se solo durante le vacanze, un docente torinese di economia aziendale al quale il Demanio glielo aveva concesso in affitto. È stato lui – professor Giacomo Buchi – l’ultimo guardiano del faro di Capo Ferrato. Da quando è andato via più nessuno s’è preso cura di uno dei pezzi di storia recente del Sarrabus, di un faro che si trova in una delle zone più suggestive di Muravera. E chi oggi si avventura nel sentiero sconnesso che conduce lì – percorribile solo a piedi, in bici o con un potente fuoristrada – resta con l’amaro in bocca. Porte spaccate, scritte sulle pareti, bottiglie di birra e posate di plastica tra un vecchio letto, un televisore anni Ottanta e quel che resta dei bagni. Vandali o gruppi di ragazzi che combattono la noia a suon di festini in luoghi proibiti.

Il Comune

E dire che il Comune di Muravera sta tentando – sino ad ora inutilmente – di acquisirlo al proprio patrimonio. «È nostra intenzione da tanto tempo – sottolinea il sindaco di Muravera Salvatore Piu – entrarne in possesso per ridargli vita e valorizzarlo. È inammissibile assistere a queste scene di degrado in una zona, tra l’altro, che è anche un’oasi naturalistica». Il faro «una volta acquisito – aggiunge il primo cittadino – lo adibiremo a centro diving per le immersioni subacquee. Ovviamente resterà un punto di riferimento per tutti i turisti che amano le escursioni negli angoli più suggestivi di Muravera e saranno valutate eventuali altre opportunità. Come Comune per rimetterlo a nuovo siamo pronti ad investirci una cospicua parte della tassa di soggiorno».

Il futuro

Non è da escludere la possibilità di trasformarlo in una struttura ricettiva e di affidarlo in gestione: «C’è già l’esempio di Capo Spartivento - spiega Fabio Piras, assessore all’ambiente del Comune di Muravera – anche questa potrebbe essere una soluzione. Ci sono una decina di camere con vista mozzafiato che farebbero gola ad un turismo di nicchia». O anche al turista che ama i ritmi lenti e l’isolamento: «Sono sempre più numerose – aggiunge Piras – le persone che vogliono scappare dalla vita frenetica delle città e, almeno per qualche giorno, disconnettersi da tutto e da tutti. Capo Ferrato in questo senso è un’isola felice».

L’iter

La proprietà del faro è della Regione che, a sua volta, lo ha dato in concessione alla Conservatoria delle coste. Un ente che non risponde ai solleciti del Comune. «Purtroppo – conclude Piras – è un ente che ha in gestione anche la vicina pineta di Capo Ferrato, oltre al faro. In entrambi in casi non c’è mai stato alcun intervento da parte loro per la manutenzione o la pulizia con le conseguenze che tutti vediamo. La Regione prenda coscienza della situazione e faccia sì che passi tutto in mano al Comune».