«Vogliamo il concerto in piazza Sella» 

Commercianti divisi sulla decisione di far svolgere il concerto gratuito di Achille Lauro in piazza Sella. Nei giorni scorsi alcuni esercenti avevano esternato le proprie perplessità sullo show nel salotto cittadino, preoccupati per possibili restrizioni sulla viabilità nei giorni precedenti e successivi allo spettacolo. Una dinamica che potrebbe pertanto creare dei disagi, fra cui il minore afflusso di persone fra le vie del centro. Ma un’altra consistente parte di commercianti punta su piazza Sella.

L’appello

«Sarebbe un grande errore non effettuare lo spettacolo in piazza - commenta Tony Saiu - Analizzando le esperienze precedenti, con il palco che ha ospitato Grignani, Ferreri, Ricchi e Poveri e tanti altri, si può dire che sono di gran lunga superiori gli effetti positivi rispetto a quelli negativi. I grandi spettacoli hanno funzionato benissimo, le attività hanno lavorato e i tanti turisti erano entusiasti. Riuscire ad organizzare queste iniziative in piazza Sella è una vetrina promozionale decisamente importante e sarebbe un peccato non approfittarne». «Meglio in piazza che allo stadio» anche per Sebastiano Nuvoli, proprietaro di un’attività commerciale al centro: «Se si considera il lato puramente economico, gli spettacoli nel salotto della città sono un vero e propria toccasana per i nostri esercizi - commenta Antonello Peddio Zigante - si arriva dai mesi invernali con un bilancio un po’ così e si attendono queste iniziative per potersi riprendere».

I benefici

Interviene anche il presidente di una dei due centri commerciali naturali, il consorzio “Iglesias Città Regia”: «Crediamo che i concerti possano essere svolti in piazza Sella essenzialmente per due ragioni - spiega Giuseppe Pilloni - la prima perché i visitatori circolano nel centro storico e le attività possono trarne beneficio e la seconda consiste nel fatto che negli anni passati ci siamo dimostrati maturi per accogliere questi eventi nel cuore pulsante della città». Per Pilloni, Achille Lauro in piazza sarebbe un’opportunità: «È altrettanto evidente che occorra tener conto delle attività commerciali - prosegue - e le chiusure delle strade devono essere effettuate alcune ore prima dell’inizio dello spettacolo e sarebbe opportuno lavorare su un’informativa più accurata al fine di mettere in condizione tutte le realtà, di lavorare serene al servizio della comunità». Intanto l’associazione Iglesias centro storico torna sulla vicenda: «Abbiamo sollevato soltanto alcune perplessità sulla potenziale perdita di parcheggi nei giorni precedenti al concerto del 3 agosto. Ribadiamo che l’associazione Iglesias centro storico Ccn promuove tutte le iniziative che favoriscono lo sviluppo economico della città».



