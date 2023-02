«Vogliamo il bilinguismo anche in Sardegna» 

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che, tra le altre, tutela anche la lingua sarda, deve essere ratificata dall’Italia: è questa la volontà, unanime, che si evince dal convegno organizzato dall’associazione “A innantis”, a cui hanno partecipato, oltre a diversi esponenti della lingua e della cultura sarda, anche i deputati Salvatore Deidda (FdI) e Silvio Lai (Pd). A moderare l’incontro Ornella Demuru, che fa buona parte del suo intervento in sardo: «È fondamentale promuovere l’uso della lingua sarda. La ratifica farebbe in modo che ci si possa esprimere in sardo in tutte le sedi istituzionali, anche in tribunale».

Anche Franciscu Sedda, presidente di “A innantis” rivendica, sia in sardo che in italiano, la possibilità del bilinguismo «perché dev’essere possibile parlare tutte e due le lingue» e chiede concretezza alla politica nazionale: «Vogliamo risultati concreti dal punto di vista istituzionale ed economico».

Gianni Marilotti, primo firmatario del disegno di legge per la ratifica della Carta, snocciola qualche dato: «Solo il 7-8% della popolazione parla correntemente in sardo. Tanto che il Consiglio d’Europa considera il sardo a rischio di estinzione. Cosa ha impedito la ratifica finora? Ci sono state delle resistenze». Per Deidda «il Governo non è contrario alla tutela delle minoranze e la Sardegna non deve piangersi addosso ma pretendere ciò che le spetta di diritto».

Lai, è convinto che si debbano «mettere nero su bianco gli ostacoli istituzionali ed economici. Il sardo non può essere usato solo per fare qualche pubblicità».