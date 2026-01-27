VaiOnline
Aeroporto.
28 gennaio 2026 alle 00:26

«Vogliamo il 51% della Sogeaor» 

Il Nucleo industriale punta a rilevare «la società che non ha valore economico» 

Al netto dei soliti proclami, il punto non si discute: l’aeroporto di Fenosu deve iniziare a dare, dopo 9 anni di chiusura, segni di vita. In un modo o nell’altro ma i cancelli si devono riaprire. Perché l’investimento per far nascere quello scalo è stato importante (oltre 22 milioni di euro) e perché lo sviluppo di un territorio, come l’Oristanese, in perenne depressione non può permettesi di snobbare qualsiasi opportunità di sviluppo.

Sarà per questo che il Consorzio industriale getta la maschera e ufficialmente si dichiara pronto a rilevare il 51% della Sogeaor. Società che a fine anni Novanta aveva contribuito a creare per poi metterla in liquidazione e venderla ai privati, che oggi dovrebbero a loro volta se non regalarla, quasi.

«Vogliamo il 51%»

Il direttore, Marcello Siddu, e il presidente, Gianluigi Carta, ricordano «la missione istituzionale del Cipor, e cioè sostenere lo sviluppo produttivo del territorio», e annunciano che tempo fa iniziarono «un’interlocuzione con Sogeaor con l’obiettivo di contribuire al rilancio dello scalo di Oristano. Nella consapevolezza del valore strategico dell’aeroporto, l’intento del Consorzio è stato delineato con chiarezza: acquisire il 51% delle quote senza condizioni, completare gli interventi necessari per rendere operativa l’infrastruttura e assumere la responsabilità della programmazione e dell’indirizzo gestionale, demandando la gestione operativa ai soci privati titolari del 49%».

Il valore di mercato

Il Consorzio si è rivolto a fine 2024 «a una primaria società di consulenza internazionale per redigere una valutazione indipendente del valore economico di Sogeaor, basata su dati contabili e di bilancio oggettivi e corredata da una due diligence comparativa con società aeroportuali analoghe. Dalla perizia è emerso che, allo stato, Sogeaor non presenta un valore economico di mercato». Vale zero o poco più, secondo questa valutazione. «Tale esito, condiviso con gli interlocutori, rappresenta una fotografia oggettiva della situazione patrimoniale ed economica della società – si legge nella nota del Cipor –
A fronte di questa valutazione, nell’aprile 2025 il Consorzio ha ricevuto da Sogeaor una controproposta che non ha potuto accogliere in quanto non supportata da valutazioni oggettive e verificabili, indispensabili in considerazione della natura pubblica del Consorzio, anche considerando il valore aggiunto che l’eventuale ingresso del Cipor apporterebbe in termini di attrazione di finanziamenti, capacità progettuale e potenziamento infrastrutturale». E qui si sono interrotte le comuniocazioni.

La storia

Tanto per non dimenticare il 4 marzo 1997 è nata la Sogeaor che nelle intenzioni dei soci (Provincia, Comune, Consorzio industriale, Sfirs, Regione e Camera di Commercio) doveva gestire l’aeroporto di Fenosu. Nel 2010 il primo volo e dopo sei mesi le casse presentano una voragine di due milioni. Nel 2011 la società è in liquidazione (il bilancio del 2010 si è chiuso col passivo di 5.913.646 euro). Nel 2017 Aeronike di Cagliari, il Distretto aerospaziale sardo e la società Nurjana technologies sono i nuovi proprietari della Sogeaor.

