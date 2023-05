«Vogliamo i turisti per tutto l’anno» 

«Non vogliamo proporre iniziative fini a sé stesse, ma creare qualcosa che consenta un flusso costante di persone tra il centro, il nuraghe di Is Paras, il lago di San Sebastiano, le pareti di falesia, autentici gioielli della Sardegna dell’interno». È il programma, in sintesi, del nuovo presidente della Pro Loco, Andrea Pitzalis, alla guida di un direttivo completamente rinnovato con giovani di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Oltre a Pitzalis ci sono Nicola Ghiani, Luca Meloni, Davide Serra, Bruno Ghiani, Francesco Oppes, Antonio Demuru, Stefano Vardeu, Claudio Corongiu, Maria Giovanna Pirisino, Riccardo Casadio e Fabio Schirru. Si tratta di ragazzi parte dei quali hanno già avuto esperienza con la Pro Loco, altri con la consulta giovanile e altri ancora sono stati promotori di diverse manifestazioni dedicate ai giovani.

La svolta

Un mettersi in gioco per dare una svolta a livello organizzativo e soprattutto portare nuove idee. «Ma la nostra», ha detto il presidente, «sarà una Pro Loco rivolta a tutti e ci sarà una continuità tra noi e chi c’era prima: da parte loro piena disponibilità». Ancora i neo eletti non hanno stilato il programma della loro gestione, nei prossimi giorni ci sarà il passaggio delle consegne, sarà necessario fare l’inventario di ciò che l’associazione possiede e poi si potrà cominciare a programmare.

L’estate

Intanto c’è un primo impegno immediato che è quello della passeggiata di primavera che si svolgerà l’11 giugno. «Adesso dovremo pensare ad un programma estivo», ha detto Andrea, «sappiamo che l’insediamento avviene tardi e che tante associazioni hanno già il loro programma, sarà importante la collaborazione con tutte le altre realtà locali e soprattutto con l’amministrazione comunale».